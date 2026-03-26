¡Se detectaron nuevos temblores masivos en Colombia hoy 26 de marzo de 2026! Atento a lo reportado

El primer temblor que se presentó este 26 de marzo de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, fue a las 12:42 de la madrugada, en Santander.

Mientras tanto, el más reciente ocurrió sobre las 7:07 de la mañana, también en la misma zona del país.

¿En qué municipios se han sentido estos movimientos telúricos? ¿En qué otros lugares de Colombia ha temblado? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 26 de marzo de 2026

12:42 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de La Ceiba (Rionegro, Santander), a 5 de El Playón (El Playón, Santander) y a 6 de San Pedro De Tigra (El Playón, Santander).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 26 de marzo de 2026

1:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

5:04 a.m.

Epicentro: zona entre Colombia y Ecuador.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 96 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Pichincha (Nanegal, Ecuador), a 7 de Pichincha (Gualea, Ecuador) y a 8 de Pichincha (Pacto, Ecuador).

6:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

7:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

7:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 9 de Jordán Sube (Jordán, Santander).