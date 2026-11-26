Un temblor de magnitud 3,9 se registró en Colombia durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre de 2026.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ubicó el epicentro en Istmina, Chocó, y precisó que el movimiento ocurrió a la 1:49:56 a. m., hora local, a una profundidad de 43 kilómetros.

¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en Colombia?

El reporte del SGC identificó a Sipí, también en Chocó, como el municipio más cercano entre los que aparecen en el boletín.

Se encuentra a 21 kilómetros del epicentro. También figuran Nóvita, en el mismo departamento, a 54 kilómetros, y El Dovio, en el Valle del Cauca, a 55 kilómetros.

La profundidad indica que el movimiento se originó 43 kilómetros bajo la superficie. El epicentro, por su parte, es el punto en la superficie que queda directamente encima del lugar donde comenzó el sismo.

¿Qué significa que el sismo haya sido de magnitud 3,9?

La magnitud indica cuánta energía liberó el temblor. La intensidad describe cómo se percibió el movimiento y qué efectos tuvo en un lugar determinado. Por eso, un mismo sismo tiene una magnitud y puede presentar distintas intensidades de un municipio a otro.

Quienes hayan percibido el temblor pueden contar su experiencia en el formulario 'Sismo Sentido' del Servicio Geológico Colombiano.

Allí pueden indicar dónde estaban y qué observaron, por ejemplo, si vibraron las ventanas o se movieron algunos objetos. Esos testimonios ayudan a estimar la intensidad del movimiento en diferentes localidades.

De momento, las autoridades no reportaron daños materiales y mucho menos humanos, pues fue un sismo leve.