Este 25 de noviembre de 2026, con corte hasta la 1:00 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos cuatro movimientos telúricos.

Las magnitudes han oscilado entre 2.1 y 2.7. ¿Dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las profundidades? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 25 de noviembre de 2026

5:48 a.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Jordán (Santander), a 6 de Villanueva (Santander) y a 8 de Los Santos (Santander).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 25 de noviembre de 2026

6:22 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Roncesvalles (Tolima).

6:35 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 7 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

10:05 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Roncesvalles (Tolima) y a 19 de Chaparral (Tolima).

Estas son las recomendaciones de los expertos que se deben tener en cuenta durante un temblor

De acuerdo con los expertos, las siguientes acciones son las que se deben evitar en medio de un movimiento telúrico.

Correr.

Acercarse a vidrios y ventanas.

Ubicarse debajo de marcos de puertas o estructuras pesadas.

Utilizar ascensores.

Seguir conduciendo.

Evacuar hacia zonas rodeadas de árboles, muros y cables de electricidad.

Además, lo primero que se debe hacer es agacharse debajo de una mesa o escritorio, cubriéndose la cabeza y el cuello.