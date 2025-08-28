¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 28 de agosto de 2025! Esto se reportó
¿En dónde fue el epicentro de este temblor? ¿En qué municipios se sintió? Descubra los detalles completos.
05:58 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, a través de su página web, informó que este 28 de agosto de 2025 se presentó un temblor que superó los 3.0 de magnitud y se sintió ampliamente.
Además, también ha detallado que hasta el momento se han presentado otros 10 temblores en el país.
¿En dónde han sido los epicentros? ¿Cuáles son los municipios en los que se han sentido estos temblores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que se sintió ampliamente en Colombia hoy 28 de agosto de 2025
- 9:59 a.m.
Epicentro: Providencia, Nariño.
Magnitud: 3.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Providencia (Nariño), a 8 de Guaitarilla (Nariño) y a 12 de Consacá (Nariño).
¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 28 de agosto de 2025?
- 2:29 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 135 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 145 de Francisco Pizarro (Nariño) y a 157 de Tumaco (Nariño).
- 2:38 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).
- 5:03 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Los Santos (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).
- 5:36 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 14 de Los Santos (Santander) y a 16 de Jordán (Santander).
- 9:07 a.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 77 kilómetros de Nuquí (Chocó), a 89 de Bahía Solano (Chocó) y a 109 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).
- 9:13 a.m.
Epicentro: Riosucio, Chocó.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 31 kilómetros.
Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Juradó (Chocó), a 48 de Riosucio (Chocó) y a 75 de Murindó (Antioquia).
- 10:07 a.m.
Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 80 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 10 de El Cairo (Valle del Cauca) y a 15 de Versalles (Valle del Cauca).
Intensidad percibida: 3 (sentido levemente).
- 11:30 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Cepitá (Santander) y a 17 de Aratoca (Santander).
- 12:03 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).
- 1:30 p.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 32 kilómetros.
Municipios cercanos: a 44 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 48 de Nuquí (Chocó) y a 59 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).