¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 29 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas

Este 29 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores en el país.

El más reciente, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue a las 10:07 de la mañana y se registró en Santander.

¿En dónde han sido los otros sismos de este 29 de agosto? Descubra la información completa aquí en Noticias RCN.

¡Se han registrado temblores de más de 3.0 de magnitud en Colombia hoy 29 de agosto de 2025!

8:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

9:58 a.m.

Epicentro: Fortul, Arauca.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Fortul (Arauca), a 33 de Saravena (Arauca) y a 41 de Cubará (Boyacá).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 29 de agosto de 2025

12:00 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uribe (Meta), a 33 de Mesetas (Meta) y a 52 de San Juan de Arama (Meta).

1:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

2:16 a.m.

Epicentro: Cumaribo, Vichada

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 115 kilómetros de Mapiripana (Guainía), a 127 de Orocué (Casanare) y a 143 de Puerto Gaitán (Meta).

3:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

6:15 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Villapinzón (Cundinamarca).

6:33 a.m.

Epicentro: Nátaga, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Nátaga (Huila), a 11 de Tesalia (Huila) y a 17 de Íquira (Huila).

7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

7:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

10:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).