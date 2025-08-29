CANAL RCN
Colombia

¡Tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 29 de agosto de 2025! Descubra en qué zonas

El Servicio Geológico Colombiano se encargó de detallar los epicentros, las magnitudes y las profundidades. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
01:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 29 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores en el país.

El más reciente, con corte hasta la 1:20 de la tarde, fue a las 10:07 de la mañana y se registró en Santander.

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 28 de agosto de 2025! Esto se reportó
RELACIONADO

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 28 de agosto de 2025! Esto se reportó

¿En dónde han sido los otros sismos de este 29 de agosto? Descubra la información completa aquí en Noticias RCN.

¡Se han registrado temblores de más de 3.0 de magnitud en Colombia hoy 29 de agosto de 2025!

  • 8:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Aratoca (Santander).

  • 9:58 a.m.

Epicentro: Fortul, Arauca.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Fortul (Arauca), a 33 de Saravena (Arauca) y a 41 de Cubará (Boyacá).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 29 de agosto de 2025

  • 12:00 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Uribe (Meta), a 33 de Mesetas (Meta) y a 52 de San Juan de Arama (Meta).

  • 1:58 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).

  • 2:16 a.m.

Epicentro: Cumaribo, Vichada

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 115 kilómetros de Mapiripana (Guainía), a 127 de Orocué (Casanare) y a 143 de Puerto Gaitán (Meta).

  • 3:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 6:15 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 12 de Villapinzón (Cundinamarca).

  • 6:33 a.m.

Epicentro: Nátaga, Huila.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Nátaga (Huila), a 11 de Tesalia (Huila) y a 17 de Íquira (Huila).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

  • 7:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

Fuerte temblor en Colombia hoy 27 de agosto: movimiento de 4.4 se sintió en varios municipios
RELACIONADO

Fuerte temblor en Colombia hoy 27 de agosto: movimiento de 4.4 se sintió en varios municipios

  • 10:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

¿Dibujo de Valeria Afanador tendría relación con las imágenes del video de su desaparición?

Bogotá

Desde el sábado en la noche, movilidad por la Av. Américas, carrera 50 y calles 13 y 6 cambiará

Antioquia

Dos jóvenes DJs desaparecieron en Antioquia tras asistir a una fiesta en Puerto Triunfo

Otras Noticias

Florida

Inversión millonaria podría perderse por cierre de Alligator Alcatraz en la Florida

Solo el desmonte de las instalaciones podría costarle al estado entre 15 y 20 millones de dólares.

Secretaria de Movilidad

Secretaría de Movilidad abre convocatoria para agentes de tránsito: requisitos y fechas

La Secretaría de Movilidad de Bogotá abrió convocatoria para ser agente de tránsito en 2025. Conozca los requisitos y fechas.

América de Cali

¡América de Cali incorporará una figura más! Esta muy cerca de fichar a jugador de talla internacional

Yina Calderón

Yina Calderón no se quedó callada y le respondió a la pareja de Aida Victoria Merlano tras negar sus rumores

Medicamentos

La SIC sancionó a tres mayoristas e IPS por subir precios de medicamentos hasta un 7.000 %