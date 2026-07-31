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¡Reportaron temblores masivos en Colombia hoy 31 de julio de 2026! Atento a las magnitudes

Uno de los temblores alcanzó la magnitud de 3.8. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 31 de 2026
12:08 p. m.
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Este viernes 31 de julio, en el cierre de un nuevo mes, se han reportado múltiples temblores en Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el más reciente fue en Santander, a las 10:05 de la mañana. ¿Dónde se han sentido los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 31 de julio de 2026

  • 10:05 a.m.

Epicentro: Aratoca, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cepitá (Santander), a 9 de Aratoca (Santander) y a 9 de Los Santos (Santander).

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  • 12:37 a.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Hato (Santander), a 10 de Palmar (Santander) y a 12 de Simacota (Santander).

  • 1:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 3:57 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 50 kilómetros de Acandí (Chocó), a 92 de Necoclí (Antioquia) y a 95 de Unión Chocó ( Panamá).

  • 5:52 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 8 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 11 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 6:05 a.m.

Epicentro: Baraya, Huila.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Baraya (Huila), a 25 de Tello (Huila) y a 39 de Neiva (Huila).

  • 7:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 7:50 a.m.

Epicentro: Unión Panamericana, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 31 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de El Cantón del San Pablo (Chocó), a 7 de Unión Panamericana (Chocó) y a 9 de Cértegui (Chocó).

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  • 9:56 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Guaca (Santander), a 10 de San Andrés (Santander) y a 14 de Santa Bárbara (Santander).

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