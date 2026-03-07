¡Se reportaron al menos 10 temblores en Colombia hoy 3 de julio de 2026! Atento

Durante este 3 de julio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Santander y Cundinamarca.

El más reciente, de acuerdo con el monitoreo, se detectó a las 7:27 de la mañana y se sintió al menos en tres municipios.

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Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 3 de julio de 2026

7:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 139 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 3 de julio de 2026?

12:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

1:58 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 54 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 73 de Bajo Baudó (Chocó) y a 110 de Buenaventura (Valle del Cauca).

3:14 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

5:15 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 50 de Nuquí (Chocó) y a 86 de Medio Atrato (Chocó).

5:40 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 17 de Frontino (Antioquia) y a 18 de Dabeiba (Antioquia).

6:07 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle de Cauca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 9 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 12 de Versalles (Valle del Cauca).

6:12 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Aguazul (Casanare), a 20 de Tauramena (Casanare) y a 27 de Recetor (Casanare).

7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

7:19 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de La Palma (Panamá), a 56 de Acandí (Chocó) y a 63 de El Real de Santa María (Panamá).