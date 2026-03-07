CANAL RCN
Colombia Video

¡Se reportaron al menos 10 temblores en Colombia hoy 3 de julio de 2026! Atento

¿Dónde se han sentido exactamente? Descubra los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 03 de 2026
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante este 3 de julio de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en Valle del Cauca, Antioquia, Casanare, Santander y Cundinamarca.

El más reciente, de acuerdo con el monitoreo, se detectó a las 7:27 de la mañana y se sintió al menos en tres municipios.

¡Nuevamente tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de julio de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Nuevamente tembló en repetidas ocasiones en Colombia hoy 2 de julio de 2026! Este es el reporte

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 3 de julio de 2026

  • 7:27 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 139 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores reportados en Colombia hoy 3 de julio de 2026?

12:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 1:58 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 54 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 73 de Bajo Baudó (Chocó) y a 110 de Buenaventura (Valle del Cauca).

  • 3:14 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 8 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 11 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 5:15 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 50 de Nuquí (Chocó) y a 86 de Medio Atrato (Chocó).

  • 5:40 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 17 de Frontino (Antioquia) y a 18 de Dabeiba (Antioquia).

  • 6:07 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle de Cauca.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 100 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 9 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 12 de Versalles (Valle del Cauca).

6:12 a.m.

Epicentro: Aguazul, Casanare.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Aguazul (Casanare), a 20 de Tauramena (Casanare) y a 27 de Recetor (Casanare).

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

¡Tembló varias veces en Colombia hoy 1 de julio de 2026!
RELACIONADO

¡Tembló varias veces en Colombia hoy 1 de julio de 2026!

  • 7:19 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 52 kilómetros de La Palma (Panamá), a 56 de Acandí (Chocó) y a 63 de El Real de Santa María (Panamá).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

Video | Así hacían fila para comprar bazuco en un cambuche de Bogotá: el presunto expendedor ya cayó

Gustavo Petro

El presidente Petro volvió a hablar por teléfono con Trump: estos son los detalles

Ministerio de Hacienda

Minhacienda designado propone eliminar seis ministerios por falta de recursos

Otras Noticias

Subsidios en Colombia

¿Planea construir o mejorar su casa? Requisitos para recibir el subsidio de vivienda de hasta $122 millones

Esto es todo lo que debe saber para aplicar a este subsidio.

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO 🔴 Australia vs. Egipto Mundial 2026: siga en directo el duelo de los 16vos de final

Siga en directo las emociones del duelo entre oceánicos y africanos.

Viral

El famoso espiritista de Ghana rompió el silencio antes del partido vs. Colombia: ¿qué dijo?

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas

Venezuela

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?