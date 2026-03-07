Video | Así hacían fila para comprar bazuco en un cambuche de Bogotá: el presunto expendedor ya cayó

Un video captado desde el aire dejó en evidencia el constante flujo de personas que llegaban hasta un cambuche improvisado en el barrio El Tesoro, en la localidad de Ciudad Bolívar, donde, al parecer, se comercializaban sustancias estupefacientes.

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Las imágenes, registradas por el Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) de la Policía Nacional, fueron clave para ubicar al presunto expendedor y coordinar un operativo que terminó con su captura.

Según las autoridades, el hombre ya habría sido detenido semanas atrás por el mismo delito.

Video captó a varios hombres haciendo fila para comprar droga en Bogotá

Las cámaras del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) registraron cómo varias personas llegaban de manera constante hasta un cambuche improvisado ubicado en el barrio El Tesoro.

De acuerdo con la Policía, ese movimiento llamó la atención de los operadores, quienes observaron un flujo permanente de ciudadanos que, presuntamente, acudían al lugar para comprar sustancias estupefacientes.

Con esa información, los uniformados del CAI La Joya fueron alertados y se desplazaron hasta el sitio para intervenir.

Capturan al presunto expendedor de drogas visto desde el aire en Bogotá

Una vez llegaron al cambuche señalado por los operadores del sistema aéreo, los policías interceptaron al hombre de 22 años que, según las autoridades, estaría detrás de la venta de droga en ese punto.

Durante el procedimiento le realizaron un registro personal en el que encontraron 70 cápsulas de bazuco y dinero en efectivo que, presuntamente, correspondería a las ganancias obtenidas por la comercialización de estupefacientes.

Tras el operativo, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hombre ya había sido capturado por el mismo delito

Según información preliminar entregada por la Policía Nacional, el hombre sería un presunto expendedor conocido en este sector de Ciudad Bolívar.

Las autoridades indicaron que hace algunas semanas habría sido capturado por la presunta comisión del mismo delito, por lo que ahora será la Fiscalía la encargada de definir su situación judicial mientras avanzan las investigaciones.