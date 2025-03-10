¡Tembló masivamente en Colombia hoy 3 de octubre de 2025! Esto se informó
¿A qué hora fue el temblor más reciente de este 3 de octubre de 2025? Descubra lo reportado por el Servicio Geológico Colombiano.
Noticias RCN
01:23 p. m.
Este 3 de octubre de 2025, con corte hasta la 1:20 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos ocho temblores en el país.
Los movimientos telúricos han sido en zonas de Huila, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. ¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿Qué profundidades han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 3 de octubre de 2025
- 12:54 p.m.
Epicentro: La Plata, Huila.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Argentina (Huila), a 26 de La Plata (Huila) y a 30 de Inzá (Cauca).
Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de octubre de 2025
- 12:28 a.m.
Epicentro: Vélez, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 122 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de El Peñón (Santander), a 11 de Chipatá (Santander) y a 12 de Bolívar (Santander).
- 1:05 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 3:16 a.m.
Epicentro: Girón, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 133 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).
- 3:20 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).
- 3:50 a.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Restrepo (Meta).
- 8:25 a.m
Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 27 de Dagua (Valle del Cauca) y a 38 de La Cumbre (Valle del Cauca).
- 9:08 a.m.
Epicentro: Montecristo, Bolívar.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.