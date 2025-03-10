¡Tembló masivamente en Colombia hoy 3 de octubre de 2025! Esto se informó

Este 3 de octubre de 2025, con corte hasta la 1:20 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha confirmado al menos ocho temblores en el país.

Los movimientos telúricos han sido en zonas de Huila, Bolívar, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. ¿Cuáles han sido las magnitudes? ¿Qué profundidades han tenido? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente en Colombia hoy 3 de octubre de 2025

12:54 p.m.

Epicentro: La Plata, Huila.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de La Argentina (Huila), a 26 de La Plata (Huila) y a 30 de Inzá (Cauca).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de octubre de 2025

12:28 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de El Peñón (Santander), a 11 de Chipatá (Santander) y a 12 de Bolívar (Santander).

1:05 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

3:16 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 133 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Betulia (Santander), a 16 de Zapatoca (Santander) y a 17 de Los Santos (Santander).

3:20 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Jordán (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

3:50 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 34 de Restrepo (Meta).

8:25 a.m

Epicentro: Buenaventura, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 27 de Dagua (Valle del Cauca) y a 38 de La Cumbre (Valle del Cauca).

9:08 a.m.

Epicentro: Montecristo, Bolívar.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.