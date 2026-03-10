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Fuerte temblor en Indonesia: sismo de magnitud 6,1 se registró cerca de la costa

Un fuerte temblor de magnitud 6,1 sacudió Indonesia. Conozca dónde fue el epicentro, la profundidad y qué dijeron las autoridades sobre un tsunami.

Fuerte temblor en Indonesia: sismo de magnitud 6,1 se registró cerca de la costa
Foto: Chat GPT

Noticias RCN

octubre 03 de 2026
09:40 p. m.
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Un fuerte temblor se registró en Indonesia durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre de 2026 (tarde 3 de octubre en Colombia), según información de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de ese país (BMKG).

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El movimiento tuvo su epicentro en el mar y fue percibido con fuerza en diferentes zonas.

De acuerdo con el reporte de la autoridad indonesia, el sismo alcanzó una magnitud de 6,1. Pese a la intensidad del movimiento, las autoridades indicaron que no existía amenaza de tsunami asociada con este evento.

¿Dónde fue el temblor de magnitud 6,1 en Indonesia?

La BMKG informó que el movimiento ocurrió exactamente a las 5:55:52 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, característica que lo convierte en un sismo superficial.

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El epicentro fue localizado en el mar, aproximadamente 14 kilómetros al suroeste de Kodi, en Sumba Barat Daya. Las coordenadas entregadas por la entidad fueron 9,70 grados de latitud sur y 118,92 grados de longitud este.

El temblor alcanzó una intensidad de V en la escala MMI en Sumba Barat, nivel en el que el movimiento puede ser sentido claramente por la población.

¿Por qué hay reportes de magnitud 5,9 y 6,1?

Tras un terremoto es habitual que diferentes organismos publiquen mediciones que posteriormente pueden ser revisadas.

En este caso, mientras la BMKG de Indonesia estableció la magnitud en 6,1, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) manejó una medición de magnitud 5,9 para el evento.

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La diferencia responde a los métodos y datos utilizados por cada organismo para calcular la magnitud. Para el reporte local, la referencia oficial de Indonesia es la BMKG.

El organismo también descartó una amenaza de tsunami, mientras continúa el seguimiento de la actividad sísmica en la región.

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