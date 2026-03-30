¡Ha seguido temblando masivamente en Colombia hoy 30 de marzo de 2026! Atento al reporte completo

Este lunes 30 de marzo de 2026 se han reportado al menos 20 temblores en varias zonas del país.

Uno de los temblores alcanzó una magnitud de 3.5, mientras que los otros han oscilado entre los 2.0 y 2.6.

¿Dónde han sido los movimientos telúricos que se han presentado este 30 de marzo? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que alcanzó los 3.5 de magnitud en Colombia hoy 30 de marzo de 2026

5:38 p.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 36 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Loma Murry (Vigía del Fuerte, Antioquia), a 6 de Bajo Murrí (Vigía del Fuerte, Antioquia) y a 14 de El Salado (Vigía del Fuerte, Antioquia).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 30 de marzo de 2026

12:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 10 de Jordán Sube (Jordán, Santander).

12:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Majadal Alto (Los Santos, Santander), a 7 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 9 de Jordán (Jordán, Santander).

1:06 a.m.

Epicentro: Bucaramanga, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de El Mortiño (Floridablanca, Santander) y a 4 de El Pedregal (Bucaramanga, Santander).

3:46 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

4:08 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 122 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Plan de Álvarez (Santa Helena Del Opón, Santander), a 17 de Hato (Hato, Santander) y a 18 de Simacota (Simacota, Santander).

4:11 a.m.

Epicentro: Chita, Boyacá.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de La Salina (La Salina, Casanare), a 17 de Sácama (Sácama, Casanare) y a 20 de El Moral (Chita, Boyacá).

4:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

5:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 6 de Jordán (Jordán, Santander) y a 8 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 3 de Jordán (Jordán, Santander) y a 9 de Brisas Del Chicamocha (Aratoca, Santander).

6:17 a.m.

Epicentro: Medio Atrato, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de San José de Buey (Medio Atrato, Chocó), a 7 de San Antonio Del Buey (Campo Santo) (Medio Atrato, Chocó) y a 11 de Boca de Amé (Medio Atrato, Chocó).

6:40 a.m.

Epicentro: Argelia, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de La Aurora (Argelia, Valle del Cauca), a 3 de El Raizal (Argelia, Valle del Cauca) y a 3 de Argelia (Argelia, Valle del Cauca).

8:35 a.m.

Epicentro: borde de la región entre Panamá y Colombia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Peranchito (Riosucio, Chocó), a 38 de Unión Embera Katio (Riosucio, Chocó) y a 39 de Emberá-Wounaan (Unión Chocó, Panamá).

9:25 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Villanueva (Villanueva, Santander).

1:54 p.m.

Epicentro: Villanueva, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 9 de Villanueva (Villanueva, Santander) y a 10 de Jordán (Jordán, Santander).

3:10 p.m.

Epicentro: Ciénaga, Magdalena.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de San Pedro de la Sierra (Ciénaga, Magdalena), a 7 de Zawady (Zona Bananera, Magdalena) y a 9 de Salón Concepción (Zona Bananera, Magdalena).

3:15 p.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Jordán, Santander), a 6 de Los Santos (Los Santos, Santander) y a 7 de Villanueva (Villanueva, Santander).

3:55 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 7 de Majadal Alto (Los Santos, Santander) y a 8 de Jordán (Jordán, Santander).

3:55 p.m.

Epicentro: Charalá, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Charalá (Charalá, Santander), a 4 de Riachuelo (Charalá, Santander) y a 4 de Ocamonte (Ocamonte, Santander).

5:15 p.m.

Epicentro: Morales, Bolívar.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 47 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paraíso (Montecristo, Bolívar), a 14 de San Lucas (Santa Rosa del Sur, Bolívar) y a 17 de San Isidro (Santa Rosa del Sur, Bolívar).