¡Tembló en Colombia hoy 27 de marzo de 2026! ¿En qué zonas se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos cinco temblores durante este viernes 27 de marzo de 2026.

Estos movimientos telúricos han sido en zonas como Santander, Huila y la región fronteriza con Ecuador. Además, sus magnitudes han oscilado entre los 2.2 y 3.9.

¿En qué municipios de Colombia se han sentido exactamente? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se detectó en Colombia hoy 27 de marzo de 2026

9:49 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Carchi (Tufiño, Ecuador), a 12 de Chiles (Cumbal, Nariño) y a 13 de Nazate (Cumbal, Nariño).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 27 de marzo de 2026?

2:13 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 106 kilómetros de Piliza (Bajo Baudó, Chocó), a 107 de Pizarro (Bajo Baudó, Chocó) y a 108 de Punta Purricha (Bajo Baudó, Chocó).

2:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

6:58 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Gigante (Gigante, Huila), a 7 de Pueblo Nuevo (Gigante, Huila) y a 8 de El Recreo (Gigante, Huila).

7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

¿Cómo se puede reportar un temblor en el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano tiene habilitado un espacio para que los ciudadanos puedan notificar los movimientos telúricos.

Los pasos para ingresar son: