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¡Tembló en Colombia hoy 27 de marzo de 2026! ¿En qué zonas se sintió?

Uno de los temblores estuvo a punto de alcanzar los 4.0 de magnitud. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
12:54 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha detectado al menos cinco temblores durante este viernes 27 de marzo de 2026.

Estos movimientos telúricos han sido en zonas como Santander, Huila y la región fronteriza con Ecuador. Además, sus magnitudes han oscilado entre los 2.2 y 3.9.

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¿En qué municipios de Colombia se han sentido exactamente? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se detectó en Colombia hoy 27 de marzo de 2026

  • 9:49 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Ecuador y Colombia.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Carchi (Tufiño, Ecuador), a 12 de Chiles (Cumbal, Nariño) y a 13 de Nazate (Cumbal, Nariño).

¿Qué otros temblores se han sentido en Colombia hoy 27 de marzo de 2026?

  • 2:13 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 106 kilómetros de Piliza (Bajo Baudó, Chocó), a 107 de Pizarro (Bajo Baudó, Chocó) y a 108 de Punta Purricha (Bajo Baudó, Chocó).

  • 2:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 8 de Jordán (Jordán, Santander) y a 11 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

  • 6:58 a.m.

Epicentro: Gigante, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 33 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Gigante (Gigante, Huila), a 7 de Pueblo Nuevo (Gigante, Huila) y a 8 de El Recreo (Gigante, Huila).

  • 7:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Los Santos, Santander), a 5 de Jordán (Jordán, Santander) y a 10 de Majadal Alto (Los Santos, Santander).

¿Cómo se puede reportar un temblor en el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano tiene habilitado un espacio para que los ciudadanos puedan notificar los movimientos telúricos.

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Los pasos para ingresar son:

  1. Entrar a la página web del Servicio Geológico Colombiano.
  2. Hacer clic en 'sismos'.
  3. Ampliar alguno de los movimientos telúricos reportados.
  4. Hacer clic en '¿Sentiste este sismo? Repórtalo'.
  5. Proporcionar los datos que se requieren.
  6. Esperar el análisis de la entidad.

 

 

 

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