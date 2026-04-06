Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de junio de 2026 y este es el reporte!
Descubra cuáles son los municipios más cercanos a los epicentros tras los temblores de este 4 de junio.
Nicolás Forero
01:00 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país.
Las magnitudes, de acuerdo con la entidad, han oscilado entre los 2.0 y los 2.9. ¿Dónde se han presentado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de junio de 2026
- 7:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 4 de junio de 2026?
- 2:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
3:05 a.m.
Epicentro: Murindó, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 42 de Dabeiba (Antioquia) y a 44 de Vigía del Fuerte (Antioquia).
- 4:39 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).
- 4:39 a.m.
Epicentro: Curití, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 8 de Los Santos (Santander) y a 8 de Aratoca (Santander).
- 4:47 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 4:57 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
- 6:07 a.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Uribe (Meta), a 42 de Lejanías (Meta) y a 44 de Villarrica (Tolima).