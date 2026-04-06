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Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de junio de 2026 y este es el reporte!

Descubra cuáles son los municipios más cercanos a los epicentros tras los temblores de este 4 de junio.

Nicolás Forero

junio 04 de 2026
01:00 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos ocho temblores en el país.

Las magnitudes, de acuerdo con la entidad, han oscilado entre los 2.0 y los 2.9. ¿Dónde se han presentado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de junio de 2026

  • 7:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 4 de junio de 2026?

  • 2:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

3:05 a.m.

Epicentro: Murindó, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 42 de Dabeiba (Antioquia) y a 44 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

  • 4:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 4:39 a.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Jordán (Santander), a 8 de Los Santos (Santander) y a 8 de Aratoca (Santander).

  • 4:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 4:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

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  • 6:07 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Uribe (Meta), a 42 de Lejanías (Meta) y a 44 de Villarrica (Tolima).

 

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