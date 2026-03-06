¡Reportaron temblores masivos en Colombia hoy 3 de junio de 2026!

Desde las 12:43 de la madrugada de este miércoles 3 de junio de 2026 se han reportado temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano ha identificado al menos seis movimientos telúricos y ha especificado los municipios más cercanos a los epicentros.

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Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 3 de junio de 2026

12:43 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Ansermanuevo (Valle Del Cauca), a 9 de Cartago (Valle Del Cauca) y a 13 de Argelia (Valle Del Cauca).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 3 de junio de 2026

3:35 a.m.

Epicentro: Guachetá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Fúquene (Cundinamarca), a 8 de Guachetá (Cundinamarca) y a 9 de Lenguazaque (Cundinamarca).

3:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

4:44 a.m.

Epicentro: Toledo, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 86 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Toledo (Norte de Santander), a 12 de Labateca (Norte de Santander) y a 27 de Cácota (Norte de Santander).

6:56 a.m.

Epicentro: Aracataca, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Zona Bananera (Magdalena), a 50 de Pueblo Bello (Cesar) y a 51 de Aracataca (Magdalena).

10:12 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Landázuri (Santander), a 15 de Santa Helena del Opón (Santander) y a 18 de La Paz (Santander).

12:23 p.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Uribe (Meta), a 39 de Mesetas (Meta) y a 41 de Vistahermosa (Meta).