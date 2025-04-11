CANAL RCN
Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025! Atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de 10 temblores en varias zonas del país. Estos son los detalles.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
07:24 p. m.
Con corte hasta las 7:40 de la noche de este 4 de noviembre de 2025, el Servicio Geológico Colombiano ha alertado al menos 11 temblores en el país.

Las magnitudes que se han detectado han oscilado entre los 2.0 y los 2.9, mientras que los epicentros han sido en zonas como Cundinamarca, La Guajira, Santander, Chocó, Magdalena y Valle del Cauca.

¿En qué municipios de Colombia se han sentido los temblores de este 4 de noviembre de 2025? ¿Cuáles han sido las profundidades? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025

  • 2:08 p.m.

Epicentro: Barrancas, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Hato Nuevo (La Guajira), a 10 de Barrancas (La Guajira) y a 20 de Distracción (La Guajira).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025

  • 12:16 a.m.

Epicentro: Curití, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 155 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Jordán (Santander), a 8 de Villanueva (Santander) y a 10 de Los Santos (Santander).

  • 12:16 a.m.

Epicentro: Fundación, Magdalena.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Pueblo Bello (Cesar), a 34 de Valledupar (Cesar) y a 46 de San Diego (Cesar).

  • 12:29 a.m.

Epicentro: Roldanillo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Roldanillo (Valle del Cauca), a 10 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 14 de Zarzal (Valle del Cauca).

  • 12:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 10 de Cepitá (Santander).

  • 1:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Cepitá (Santander).

  • 3:52 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Aratoca (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 9 de Los Santos (Santander).

  • 4:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

4:45 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 90 kilómetros.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Calima (El Darién) (Valle del Cauca), a 45 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 46 de Buenaventura (Valle del Cauca).

  • 5:59 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 7 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 12 de Chocontá (Cundinamarca).

  • 7:19 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Landázuri (Santander), a 14 de El Peñón (Santander) y a 18 de La Paz (Santander).

 

