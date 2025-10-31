Atención: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 31 de octubre de 2025!

El Servicio Geológico Colombiano ha informado que este 31 de octubre de 2025 ha temblado ampliamente al menos tres veces en Colombia.

Estos movimientos telúricos han sido en Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. ¿Qué magnitudes han sido? ¿En qué municipios se han sentido? Siga la información aquí en Noticias RCN.

Atento: estos son los temblores que se han sentido ampliamente en Colombia HOY 31 de octubre de 2025

1:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

Intensidad percibida: 4 (intensidad percibida).

4:23 a.m.

Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de Versalles (Valle del Cauca) y a 12 de El Cairo (Valle del Cauca).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

10:00 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Gachalá (Cundinamarca), a 20 de Medina (Cundinamarca) y a 21 de Ubalá (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 31 de octubre de 2025

12:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

12:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

5:20 a.m.

Epicentro: Caucasia, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Caucasia (Antioquia), a 17 de La Apartada (Córdoba) y a 32 de Ayapel (Córdoba).

7:53 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Ansermanuevo (Valle del Cauca), a 11 de Argelia (Valle del Cauca) y a 17 de El Águila (Valle del Cauca).

9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).