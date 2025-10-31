CANAL RCN
Colombia

Atención: ¡tembló ampliamente en Colombia hoy 31 de octubre de 2025!

Los temblores que se han sentido ampliamente se han detectado en Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. Estos son los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
11:02 a. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha informado que este 31 de octubre de 2025 ha temblado ampliamente al menos tres veces en Colombia.

Estos movimientos telúricos han sido en Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca. ¿Qué magnitudes han sido? ¿En qué municipios se han sentido? Siga la información aquí en Noticias RCN.

Atento: estos son los temblores que se han sentido ampliamente en Colombia HOY 31 de octubre de 2025

  • 1:57 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 14 de Cepitá (Santander).

Intensidad percibida: 4 (intensidad percibida).

  • 4:23 a.m.

Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Argelia (Valle del Cauca), a 11 de Versalles (Valle del Cauca) y a 12 de El Cairo (Valle del Cauca).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

  • 10:00 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Gachalá (Cundinamarca), a 20 de Medina (Cundinamarca) y a 21 de Ubalá (Cundinamarca).

Intensidad percibida: 4 (sentido ampliamente).

Estos son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 31 de octubre de 2025

  • 12:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 12:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Aratoca (Santander).

  • 5:20 a.m.

Epicentro: Caucasia, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 32 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Caucasia (Antioquia), a 17 de La Apartada (Córdoba) y a 32 de Ayapel (Córdoba).

  • 7:53 a.m.

Epicentro: Ansermanuevo, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 52 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Ansermanuevo (Valle del Cauca), a 11 de Argelia (Valle del Cauca) y a 17 de El Águila (Valle del Cauca).

  • 9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 17 de Cepitá (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

