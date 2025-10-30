CANAL RCN
Colombia

¡Tembló en Colombia hoy 30 de octubre de 2025! Se reportó una magnitud cercana a los 4.0

El epicentro fue en Santander y el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 152 kilómetros. ¿En qué municipios se sintió?

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
01:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta la 1:30 de la tarde, ha reportado más de diez temblores en el país.

Además, la entidad especificó que uno de ellos tuvo una magnitud que estuvo muy cerca de los 4.0. ¿En dónde fue? ¿Cuál fue su profundidad? ¿En qué municipios se sintió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de octubre de 2025 y tuvo una magnitud cercana a los 4.0

  • 9:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 29 de octubre de 2025! Atención a las zonas en las que se sintió
RELACIONADO

¡Tembló ampliamente en Colombia hoy 29 de octubre de 2025! Atención a las zonas en las que se sintió

 

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de octubre de 2025?

  • 12:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 1:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 2:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:52 a.m.

Epicentro: Sucre, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Sucre (Santander), a 6 de Jesús María (Santander) y a 10 de Guavatá (Santander).

  • 3:53 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

4:05 a.m.

Epicentro: Barichara, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Barichara (Santander), a 5 de Galán (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

  • 5:49 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 7:16 a.m.

Epicentro: Pisba, Boyacá.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Pisva (Boyacá), a 22 de Paya (Boyacá) y a 31 de Socotá (Boyacá).

  • 7:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

¡Tembló varias veces en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! ¿En qué zonas se sintió?
RELACIONADO

¡Tembló varias veces en Colombia hoy 28 de octubre de 2025! ¿En qué zonas se sintió?

  • 11:07 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 12 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 17 de Versalles (Valle del Cauca).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Hombre confesó que asesinó a su expareja sentimental: la apuñaló varias veces y fue capturado

Chocó

Temporada de lluvias tiene en "jaque" al departamento del Chocó

Fuerza Aérea Colombiana

¿Por qué no se ha firmado el contrato de los aviones Gripen? Ministro rompió el silencio y entregó detalle clave

Otras Noticias

Yina Calderón

Yina Calderón recibió su primer castigo en el reality internacional en el que se encuentra. ¿qué pasó?

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia recibió una advertencia. ¿Cuál fue?

Huracanes

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos

Melissa fue catalogado como el “peor huracán atlántico del siglo”. Autoridades siguen contando víctimas en países como Jamaica, Cuba, República Dominicana y Haití.

Emprendimiento

EFY y Sivo se alían para impulsar pagos internacionales en tiempo real

Independiente Medellín

Figura del Medellín denunció robo a las afueras del Atanasio Girardot

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos