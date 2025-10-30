¡Tembló en Colombia hoy 30 de octubre de 2025! Se reportó una magnitud cercana a los 4.0

El Servicio Geológico Colombiano, con corte hasta la 1:30 de la tarde, ha reportado más de diez temblores en el país.

Además, la entidad especificó que uno de ellos tuvo una magnitud que estuvo muy cerca de los 4.0. ¿En dónde fue? ¿Cuál fue su profundidad? ¿En qué municipios se sintió? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Colombia hoy 30 de octubre de 2025 y tuvo una magnitud cercana a los 4.0

9:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: 152 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 12 de Jordán (Santander) y a 16 de Betulia (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 30 de octubre de 2025?

12:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

1:22 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

2:04 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

3:52 a.m.

Epicentro: Sucre, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 103 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Sucre (Santander), a 6 de Jesús María (Santander) y a 10 de Guavatá (Santander).

3:53 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

4:05 a.m.

Epicentro: Barichara, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Barichara (Santander), a 5 de Galán (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

5:49 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de Betulia (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

7:16 a.m.

Epicentro: Pisba, Boyacá.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Pisva (Boyacá), a 22 de Paya (Boyacá) y a 31 de Socotá (Boyacá).

7:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

11:07 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 12 de Roldanillo (Valle del Cauca) y a 17 de Versalles (Valle del Cauca).