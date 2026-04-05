Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de mayo de 2026!

Descubra en dónde han sido los epicentros de estos movimientos telúricos.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
01:03 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado temblores en el país desde las 12:07 de la madrugada de este 4 de mayo de 2026.

En consecuencia, con corte hasta la 1:30 de la tarde, se han presentado más de diez movimientos telúricos y el más reciente fue a las 12:43 de la tarde.

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 4 de mayo de 2026

  • 12:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 4 de mayo de 2026?

  • 12:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).

  • 12:40 a.m.

Epicentro: Uramita, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 17 de Cañasgordas (Antioquia).

  • 2:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).

  • 3:08 a.m.

Epicentro: Quibdó, Chocó.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 34 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Alto Baudó (Chocó), a 33 de Medio Atrato (Chocó) y a 35 de Nuquí (Chocó).

  • 6:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 7:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 8:47 a.m.

Epicentro: Pamplonita, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Pamplonita (Norte De Santander), a 13 de Pamplona (Norte De Santander) y a 14 de Chinácota (Norte De Santander).

  • 9:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).

  • 10:12 a.m.

Epicentro: Santa María, Boyacá.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa María (Boyacá), a 11 de San Luis De Gaceno (Boyacá) y a 13 de Macanal (Boyacá).

  • 12:02 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 151 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

  • 12:43 a.m.

Epicentro: Segovia, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Segovia (Antioquia), a 29 de Remedios (Antioquia) y a 35 de Zaragoza (Antioquia).

 

