Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de mayo de 2026!
Descubra en dónde han sido los epicentros de estos movimientos telúricos.
Noticias RCN
01:03 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha detectado temblores en el país desde las 12:07 de la madrugada de este 4 de mayo de 2026.
En consecuencia, con corte hasta la 1:30 de la tarde, se han presentado más de diez movimientos telúricos y el más reciente fue a las 12:43 de la tarde.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se reportó en Colombia hoy 4 de mayo de 2026
- 12:07 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 4 de mayo de 2026?
- 12:11 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 12:40 a.m.
Epicentro: Uramita, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 9 de Frontino (Antioquia) y a 17 de Cañasgordas (Antioquia).
- 2:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 3:08 a.m.
Epicentro: Quibdó, Chocó.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 34 kilómetros.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Alto Baudó (Chocó), a 33 de Medio Atrato (Chocó) y a 35 de Nuquí (Chocó).
- 6:37 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 7:38 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 8:47 a.m.
Epicentro: Pamplonita, Norte de Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Pamplonita (Norte De Santander), a 13 de Pamplona (Norte De Santander) y a 14 de Chinácota (Norte De Santander).
- 9:30 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Cepitá (Santander).
- 10:12 a.m.
Epicentro: Santa María, Boyacá.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Santa María (Boyacá), a 11 de San Luis De Gaceno (Boyacá) y a 13 de Macanal (Boyacá).
- 12:02 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 151 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).
- 12:43 a.m.
Epicentro: Segovia, Antioquia.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Segovia (Antioquia), a 29 de Remedios (Antioquia) y a 35 de Zaragoza (Antioquia).