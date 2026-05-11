Nuevamente tembló en Colombia HOY 5 de noviembre: atento a las magnitudes
¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a cada uno de los epicentros? Descubra aquí los detalles.
Nicolás Forero
12:31 p. m.
Este 5 de noviembre de 2026 se han presentado más de diez temblores en el país.
El Servicio Geológico Colombiano confirmó el primer movimiento telúrico a las 12:03 de la madrugada y el más reciente a las 10:33 de la mañana.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se detectó en Colombia hoy 5 de noviembre de 2026
- 12:03 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
Estos han sido los otros temblores que se han detectado en Colombia hoy 5 de noviembre de 2026
- 12:09 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Bahía Solano (Chocó), a 75 de Nuquí (Chocó) y a 92 de Bojayá (Chocó).
- 12:10 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 21 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).
- 12:43 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 104 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 129 de Nuquí (Chocó) y a 141 de El Litoral del San Juan (Chocó).
- 1:26 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).
- 2:29 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 2:31 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).
- 3:35 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 3:57 a.m.
Epicentro: Santa Marta, Magdalena.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 48 kilómetros.
Municipios cercanos: a 50 kilómetros de Zona Bananera (Magdalena), a 57 de Pueblo Bello (Cesar) y a 59 de Dibulla (La Guajira).
- 4:08 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 3 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 4:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 10:33 a.m.
Epicentro: Tesalia, Huila.
Magnitud: 3.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Íquira (Huila), a 17 de Yaguará (Huila) y a 17 de Teruel (Huila).