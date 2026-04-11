CANAL RCN
Colombia Video

Volvió a temblar en Colombia hoy 4 de noviembre: atento al reporte

El temblor más reciente se detectó después de las 9:00 de la mañana. Descubra aquí los detalles exactos.

Nicolás Forero

noviembre 04 de 2026
12:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Servicio Geológico Colombiano, desde las 12:52 de la madrugada de este 4 de noviembre de 2026, ha confirmado al menos ocho temblores.

¿Dónde se han originado? ¿Cuál ha sido la magnitud más considerable? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de noviembre de 2026

  • 12:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

Sigue temblando en Colombia HOY 3 de noviembre: atento al reporte
RELACIONADO

Sigue temblando en Colombia HOY 3 de noviembre: atento al reporte

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 4 de noviembre de 2026

  • 7:11 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 35 de San Martín (Cesar) y a 37 de La Esperanza (Norte de Santander).

  • 7:23 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Dabeiba (Antioquia) y a 20 de Frontino (Antioquia).

  • 7:45 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Playón (Santander), a 19 de Sabana de Torres (Santander) y a 21 de La Esperanza (Norte de Santander).

  • 7:45 a.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Hato (Santander), a 3 de Palmar (Santander) y a 10 de Cabrera (Santander).

  • 8:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 9:03 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 10 de Sutatausa (Cundinamarca) y a 11 de Suesca (Cundinamarca).

Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC
RELACIONADO

Fuerte temblor se registró hoy 3 de noviembre en Colombia: este es el reporte del SGC

  • 9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Medellín

Atacó a su expareja con un agente químico en Medellín y la obligó a decir que había sido un habitante de calle para llevarla a urgencias

Extradición

Justicia británica aplaza la audiencia de extradición de Zulma Guzmán: ¿Cuándo será?

Asesinatos en Colombia

Policía de 27 años fue asesinado cuando intentaba frustrar un ataque sicarial en Medellín

Otras Noticias

España

Jesús Owono, arquero de Andorra, rompió el silencio tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero de Tenerife: esto dijo

El FC Andorra, su club, emitió un nuevo comunicado oficial este 4 de noviembre.

Peajes

Estos son los peajes que pasaron de $17.800 a $700: conozca dónde están

La reducción fue anunciada por la ANI y contempla cinco peajes de Caldas, Risaralda y Quindío, con una tarifa diferencial para determinados usuarios.

Artistas

Reconocida pareja de famosos habría terminado: esto se reveló

Venezuela

¿Qué es la ley contra el odio en Venezuela y por qué la oposición pide que se derogue?

Cuidado personal

¿Cómo saber si sus riñones están dañados? Estas señales pueden alertarlo