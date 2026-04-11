Volvió a temblar en Colombia hoy 4 de noviembre: atento al reporte

El Servicio Geológico Colombiano, desde las 12:52 de la madrugada de este 4 de noviembre de 2026, ha confirmado al menos ocho temblores.

¿Dónde se han originado? ¿Cuál ha sido la magnitud más considerable? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de noviembre de 2026

12:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 21 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

Estos son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 4 de noviembre de 2026

7:11 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 97 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de San Alberto (Cesar), a 35 de San Martín (Cesar) y a 37 de La Esperanza (Norte de Santander).

7:23 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 10 de Dabeiba (Antioquia) y a 20 de Frontino (Antioquia).

7:45 a.m.

Epicentro: Rionegro, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 126 kilómetros.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de El Playón (Santander), a 19 de Sabana de Torres (Santander) y a 21 de La Esperanza (Norte de Santander).

7:45 a.m.

Epicentro: Hato, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Hato (Santander), a 3 de Palmar (Santander) y a 10 de Cabrera (Santander).

8:14 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

9:03 a.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 135 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 10 de Sutatausa (Cundinamarca) y a 11 de Suesca (Cundinamarca).

9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 147 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).