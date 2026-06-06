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¡Tembló masivamente en Colombia hoy 6 de junio de 2026! Atento a los detalles

Descubra las magnitudes que han sido reportadas por el Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

junio 06 de 2026
08:56 p. m.
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El Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado más de 15 temblores durante este sábado 6 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el más reciente fue a las 5:35 de la tarde, en Santander. ¿Dónde se han originado los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 6 de junio de 2026

  • 5:35 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

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¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 6 de junio de 2026?

  • 12:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 1:00 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 135 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 137 de San Andrés De Tumaco (Nariño) y a 148 de Mosquera (Nariño).

  • 1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 2:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 2:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 4:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

  • 5:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

  • 6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 7:57 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 14 de Los Santos (Santander).

  • 9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 11:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 kilómetros de Jordán (Santander), a 12 de Villanueva (Santander).

  • 1:13 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 2:05 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Carmen Del Darién (Chocó), a 24 de Murindó (Antioquia) y a 38 de Riosucio (Chocó).

  • 2:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

  • 3:39 p.m.

Epicentro: Armenia, Quindío.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Armenia (Quindío), a 7 de Calarcá (Quindío) y a 9 de Montenegro (Quindío).

Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de junio de 2026 y este es el reporte!
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Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy 4 de junio de 2026 y este es el reporte!

  • 5:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Armenia (Quindío), a 5 de Calarcá (Quindío) y a 10 de Montenegro (Quindío).

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