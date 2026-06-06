¡Tembló masivamente en Colombia hoy 6 de junio de 2026! Atento a los detalles

El Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado más de 15 temblores durante este sábado 6 de junio de 2026.

De acuerdo con el reporte, el más reciente fue a las 5:35 de la tarde, en Santander. ¿Dónde se han originado los demás? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor más reciente que se reportó en Colombia hoy 6 de junio de 2026

5:35 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

¿Qué otros temblores se han reportado en Colombia hoy 6 de junio de 2026?

12:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

1:00 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 135 kilómetros de Francisco Pizarro (Nariño), a 137 de San Andrés De Tumaco (Nariño) y a 148 de Mosquera (Nariño).

1:07 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

2:11 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

2:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

4:03 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

5:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

6:39 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

7:57 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 131 kilómetros.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Betulia (Santander) y a 14 de Los Santos (Santander).

9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

11:01 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 kilómetros de Jordán (Santander), a 12 de Villanueva (Santander).

1:13 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

2:05 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Carmen Del Darién (Chocó), a 24 de Murindó (Antioquia) y a 38 de Riosucio (Chocó).

2:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

3:39 p.m.

Epicentro: Armenia, Quindío.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Armenia (Quindío), a 7 de Calarcá (Quindío) y a 9 de Montenegro (Quindío).

5:07 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Armenia (Quindío), a 5 de Calarcá (Quindío) y a 10 de Montenegro (Quindío).