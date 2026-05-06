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¡Hubo temblores masivos en Colombia hoy 5 de junio de 2026! Esto se reportó

Descubra las zonas exactas en las que se han sentido los temblores de este 5 de junio.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

junio 05 de 2026
12:15 p. m.
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Este viernes 5 de junio de 2026, desde las horas de la madrugada, se han sentido varios temblores en Colombia.

¿Dónde han sido? ¿Cuáles han sido las zonas más cercanas a los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¿Cuál fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 5 de junio de 2026?

  • 12:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 5 de junio de 2026?

  • 1:04 a.m.

Epicentro: Betania, Antioquia.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 64 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Betania (Antioquia), a 7 de Hispania (Antioquia) y a 10 de Andes (Antioquia).

  • 1:26 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 1:27 a.m.

Epicentro: Cali, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Santiago de Cali (Valle del Cauca), a 9 de Yumbo (Valle del Cauca) y a 19 de Candelaria (Valle del Cauca).

  • 2:11 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lejanías (Meta), a 23 de Mesetas (Meta) y a 36 de Uribe (Meta).

  • 3:09 a.m.

Epicentro: Obando, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Obando (Valle del Cauca), a 9 de La Victoria (Valle del Cauca) y a 9 de Toro (Valle del Cauca).

  • 4:21 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 30 kilómetros.

Municipios cercanos: a 40 kilómetros de Bajo Baudó (Chocó), a 48 de Nuquí (Chocó) y a 54 de Medio Baudó (Chocó).

  • 4:40 a.m.

Epicentro: Lejanías, Meta.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de Lejanías (Meta), a 37 de Mesetas (Meta) y a 45 de El Dorado (Meta).

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  • 11:54 a.m.

Epicentro: Armenia, Quindío.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Armenia (Quindío), a 6 de Calarcá (Quindío) y a 9 de Montenegro (Quindío).

 

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