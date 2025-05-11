¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 5 de noviembre de 2025! ¿En qué zonas se sintieron?
El Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores en Cundinamarca, Antioquia y Santander. Estos son los detalles completos.
Noticias RCN
07:37 p. m.
Este 5 de noviembre de 2025 se han presentado varios temblores en el país. Así lo ha informado el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales de comunicación.
El primer movimiento telúrico se registró en Antioquia, a la 12:42 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 8:00 de la noche, fue a las 6:16 de la tarde, en Cundinamarca.
¿Qué magnitudes han tenido cada uno de los temblores que se han sentido en Colombia durante este 5 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que se sintió en Cundinamarca, Colombia, en la tarde de este 5 de noviembre de 2025
- 6:16 p.m.
Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.
Magnitud: 3.6.
Profundidad: 146 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 5 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Sutatausa (Cundinamarca).
Así han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de noviembre de 2025
12:42 a.m.
Epicentro: El Bagre, Antioquia.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 42 kilómetros.
Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Nechí (Antioquia), a 39 de El Bagre (Antioquia) y a 48 de Montecristo (Bolívar).
- 2:55 a.m.
Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 149 kilómetros.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 17 de Hacarí (Norte de Santander) y a 28 de San Calixto (Norte de Santander).
- 3:15 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).
- 4:16 a.m.
Epicentro: Calarcá, Quindío.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Armenia (Quindío), a 8 de Calarcá (Quindío) y a 11 de La Tebaida (Quindío).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).
- 4:45 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 6:22 a.m.
Epicentro: Yacopí, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
- 6:45 a.m.
Epicentro: La Paz, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 120 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Paz (Santander), a 13 de Chipatá (Santander) y a 15 de San Benito (Santander).
- 9:22 a.m.
Epicentro: Florencia, Caquetá.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Garzón (Huila), a 31 de Gigante (Huila) y a 36 de Altamira (Huila).
- 10:13 a.m.
Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 109 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 24 de Contratación (Santander) y a 25 de El Guacamayo (Santander).
- 10:24 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).
- 10:30 a.m.
Epicentro: Medina, Cundinamarca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 12 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 35 de Restrepo (Meta).
- 11:06 a.m.
Epicentro: Zaragoza, Antioquia.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 55 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Zaragoza (Antioquia), a 25 de El Bagre (Antioquia) y a 42 de Tarazá (Antioquia).
- 11:53 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).
- 12:45 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 2:52 p.m.
Epicentro: Uribe, Meta.
Magnitud: 2.9.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Lejanías (Meta), a 38 de Mesetas (Meta) y a 46 de Cabrera (Cundinamarca).
- 3:13 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Aratoca (Santander), a 8 de Curití (Santander) y a 11 de Los Santos (Santander).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).
- 3:14 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 134 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 3:41 p.m.
Epicentro: Océano Pacífico.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 156 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 179 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño) y a 183 de La Tola (Nariño).
- 5:25 p.m.
Epicentro: Tiquisio, Bolívar.
Magnitud: 3.5.
Profundidad: 58 kilómetros.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar), a 27 de Montecristo (Bolívar) y a 29 de Guaranda (Sucre).
Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).