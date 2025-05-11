¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 5 de noviembre de 2025! ¿En qué zonas se sintieron?

Este 5 de noviembre de 2025 se han presentado varios temblores en el país. Así lo ha informado el Servicio Geológico Colombiano a través de sus canales oficiales de comunicación.

El primer movimiento telúrico se registró en Antioquia, a la 12:42 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 8:00 de la noche, fue a las 6:16 de la tarde, en Cundinamarca.

¿Qué magnitudes han tenido cada uno de los temblores que se han sentido en Colombia durante este 5 de noviembre de 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el temblor que se sintió en Cundinamarca, Colombia, en la tarde de este 5 de noviembre de 2025

6:16 p.m.

Epicentro: Cucunubá, Cundinamarca.

Magnitud: 3.6.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Cucunubá (Cundinamarca), a 5 de Lenguazaque (Cundinamarca) y a 13 de Sutatausa (Cundinamarca).

Así han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 5 de noviembre de 2025

12:42 a.m.

Epicentro: El Bagre, Antioquia.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Nechí (Antioquia), a 39 de El Bagre (Antioquia) y a 48 de Montecristo (Bolívar).

2:55 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de La Playa (Norte de Santander), a 17 de Hacarí (Norte de Santander) y a 28 de San Calixto (Norte de Santander).

3:15 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 16 de Aratoca (Santander).

4:16 a.m.

Epicentro: Calarcá, Quindío.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Armenia (Quindío), a 8 de Calarcá (Quindío) y a 11 de La Tebaida (Quindío).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

4:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

6:22 a.m.

Epicentro: Yacopí, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

6:45 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 120 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de La Paz (Santander), a 13 de Chipatá (Santander) y a 15 de San Benito (Santander).

9:22 a.m.

Epicentro: Florencia, Caquetá.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Garzón (Huila), a 31 de Gigante (Huila) y a 36 de Altamira (Huila).

10:13 a.m.

Epicentro: Santa Helena del Opón, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 109 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 24 de Contratación (Santander) y a 25 de El Guacamayo (Santander).

10:24 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 3 de Los Santos (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

10:30 a.m.

Epicentro: Medina, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Medina (Cundinamarca), a 12 de Paratebueno (Cundinamarca) y a 35 de Restrepo (Meta).

11:06 a.m.

Epicentro: Zaragoza, Antioquia.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Zaragoza (Antioquia), a 25 de El Bagre (Antioquia) y a 42 de Tarazá (Antioquia).

11:53 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 10 de Aratoca (Santander).

12:45 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:52 p.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Lejanías (Meta), a 38 de Mesetas (Meta) y a 46 de Cabrera (Cundinamarca).

3:13 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Aratoca (Santander), a 8 de Curití (Santander) y a 11 de Los Santos (Santander).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).

3:14 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 134 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Los Santos (Santander), a 2 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

3:41 p.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 156 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 179 de Olaya Herrera (Bocas de Satinga) (Nariño) y a 183 de La Tola (Nariño).

5:25 p.m.

Epicentro: Tiquisio, Bolívar.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Tiquisio (Puerto Rico) (Bolívar), a 27 de Montecristo (Bolívar) y a 29 de Guaranda (Sucre).

Intensidad percibida: 2 (apenas sentido).