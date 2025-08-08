Atención: fuerte temblor se sintió en Colombia en la madrugada de este 8 de agosto de 2025

En la madrugada de este viernes 8 de agosto de 2025, el Servicio Geológico Colombiano alertó que se presentó un temblor que aunque no superó los 3.0 de magnitud, tuvo una fuerte intensidad.

Además, en la página web oficial también se han registrado al menos cinco temblores durante las primeras horas de la mañana. ¿En dónde fueron los epicentros? ¿En qué municipios se sintieron? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia este 8 de agosto de 2025

12:09 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud. 2.6.

Profundidad: 149 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

Intensidad percibida: 5 (sentido fuertemente).

Estos son los otros temblores que se han presentado en Colombia hoy 8 de agosto de 2025

1:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 146 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 18 de Aratoca (Santander).

2:09 a.m.

Epicentro: Vigia del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Medio Atrato (Beté) (Chocó), a 40 de Bojayá (Bellavista) (Chocó) y a 58 de Urrao (Antioquia).

3:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 145 kilómetros.

4:45 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

6:12 a.m.

Epicentro: Océano Pacífico.

Magnitud: 2.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Juradó (Chocó), a 70 de Bahía Solano (Mutis) (Chocó) y a 93 de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó).

En Venezuela también hubo un temblor que se sintió fuertemente este 8 de agosto de 2025

2:48 a.m.

Epicentro: Cerca de la Costa de Venezuela.

Magnitud: 3.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 45 kilómetros de Punto Fijo (Falcón, Venezuela), a 67 de Coro (Falcón, Venezuela) y a 219 de San Felipe (Yaracuy, Venezuela).