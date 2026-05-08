¿Qué medidas se deben tomar tras el hallazgo de un dron con explosivos cerca de Catam?

Las autoridades descubrieron un dron cargado con explosivos a escasos kilómetros de la pista militar de Catam en Bogotá. Esto ha generado alerta máxima en el sector aeroportuario y encendido las alarmas sobre la seguridad aérea en la capital.

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El dispositivo que, de acuerdo con lo revelado por el Comando Aéreo de Transporte Municipal, pertenecería a las disidencias de las Farc. El dron portaba 258 gramos de explosivo tipo C4.

Dron estaba a pocos kilómetros de la base

Sumado a ello, presentaba características de fabricación artesanal y una particularidad técnica preocupante: estaba adecuado de manera no convencional para ser guiado con fibra óptica.

Este hallazgo se suma a repetidos incidentes de sobrevuelo de drones que han afectado las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, generando interrupciones.

El coronel en retiro Robert Quiroga, experto en aviación no tripulada, estuvo en Noticias RCN y calificó la situación como una afectación muy importante a la seguridad aérea, especialmente a todo lo que tiene que ver con un ecosistema de aviación civil.

La necesidad de implementar tecnología

Además, advirtió que este tipo de dispositivos de bajo costo se han convertido en una herramienta de conflicto utilizada por grupos armados ilegales: “A nivel internacional ya hay tecnologías que permiten hacer uso de elementos para poder negar el espacio aéreo o el uso del espacio aéreo por este tipo de aeronaves no tripuladas”.

En este contexto, se incluyen sistemas de radar, equipos de identificación y mecanismos de neutralización. Sin embargo, Quiroga señaló que estas tecnologías, desde el punto de vista civil, no están incorporadas todavía en ningún aeropuerto.

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Por otro lado, enfatizó la necesidad urgente de implementar estas tecnologías de protección, comenzando por los aeropuertos internacionales.

En materia de regulación, informó que ya en curso hay un proyecto de ley para poder regular el uso de los drones, enfocado en establecer qué no se debe hacer y cómo se protege la utilización adecuada.

Por último, destacó que la aviación no tripulada representa un nuevo componente dentro del espacio aéreo que requiere coordinación entre la Aeronáutica Civil de Colombia, la Fuerza Aeroespacial, las fuerzas militares y los organismos de inteligencia.