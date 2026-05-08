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Video | Ambulancias iban "peleando" por llegar primero a un accidente en Cali y terminaron estrellándose

Las autoridades volvieron a cuestionar la llamada “guerra del centavo”.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
12:21 p. m.
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Un nuevo accidente protagonizado por ambulancias se registró en Cali cuando dos vehículos de emergencia terminaron chocando violentamente mientras, al parecer, se movilizaban a alta velocidad para atender un accidente de tránsito.

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El hecho ocurrió en la calle 18 con carrera 16, en el barrio Aranjuez, en pleno centro de la ciudad.

Ambulancias se accidentaron intentando atender una emergencia en Cali

Según lo que conocieron las autoridades de movilidad a través de testigos, ambos vehículos se desplazaban rápidamente cuando terminó ocurriendo el choque.

La situación volvió a sacar a la luz la denominada “guerra del centavo”, una práctica que desde hace años viene siendo señalada en Cali y que tendría relación con la competencia entre ambulancias por llegar primero a las emergencias.

De acuerdo con las autoridades, la preocupación frente a estos hechos es cada vez mayor. Incluso aseguraron que ya no saben qué más hacer con algunos conductores de ambulancia, pues este tipo de comportamientos continúan generando accidentes en las vías de la ciudad.

Conductores de las ambulancias se fugaron tras accidentarse

Funcionarios de movilidad acudieron rápidamente hasta el sitio del choque para atender la nueva emergencia que se había producido en medio del operativo de atención del primer accidente. Sin embargo, al llegar encontraron que los conductores de las ambulancias ya se habían retirado de la escena.

Esto posiblemente porque el choque dejó varias personas lesionadas.

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Por otro lado, reportaron que, las dos mujeres que inicialmente habían resultado accidentadas en la motocicleta también fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

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