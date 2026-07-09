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De nuevo tembló en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

El movimiento telúrico más reciente se registró a las 12:39 de la tarde. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

septiembre 07 de 2026
01:12 p. m.
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Este 7 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores desde las 12:13 de la madrugada.

Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y 3.0, mientras que algunos movimientos telúricos han sido de profundidad superficial.

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¿En qué zonas del país se han alcanzado a sentir? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026

  • 12:13 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026?

  • 12:55 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 3:19 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 26 de Puracé (Cauca).

  • 3:20 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).

  • 3:30 a.m.

Epicentro: Santa Fe de Antioquia, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 45 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Fe de Antioquia (Antioquia), a 12 de Olaya (Antioquia) y a 14 de Giraldo (Antioquia).

  • 5:43 a.m.

Epicentro: Barbacoas, Nariño.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 55 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Barbacoas (Nariño), a 25 de Roberto Payán (Nariño) y a 26 de Magüí (Nariño).

  • 7:12 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).

  • 8:38 a.m.

Epicentro: Girón, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 118 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lebrija (Santander), a 25 de Girón (Santander) y a 25 de San Vicente de Chucurí (Santander).

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  • 11:06 a.m.

Epicentro: Simijaca, Cundinamarca.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 123 kilómetros.

Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Simijaca (Cundinamarca), a 3 de Caldas (Boyacá) y a 9 de Susa (Cundinamarca).

  • 12:39 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

  • 1:15 p.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).

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