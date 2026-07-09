De nuevo tembló en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
El movimiento telúrico más reciente se registró a las 12:39 de la tarde. Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
01:12 p. m.
Este 7 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado temblores desde las 12:13 de la madrugada.
Las magnitudes han oscilado entre los 2.0 y 3.0, mientras que algunos movimientos telúricos han sido de profundidad superficial.
¿En qué zonas del país se han alcanzado a sentir? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026
- 12:13 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 43 kilómetros.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).
¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de septiembre de 2026?
- 12:55 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 42 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 3:19 a.m.
Epicentro: Totoró, Cauca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 26 de Puracé (Cauca).
- 3:20 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 127 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 13 de Betulia (Santander).
- 3:30 a.m.
Epicentro: Santa Fe de Antioquia, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 45 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Santa Fe de Antioquia (Antioquia), a 12 de Olaya (Antioquia) y a 14 de Giraldo (Antioquia).
- 5:43 a.m.
Epicentro: Barbacoas, Nariño.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 55 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de Barbacoas (Nariño), a 25 de Roberto Payán (Nariño) y a 26 de Magüí (Nariño).
- 7:12 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 138 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Los Santos (Santander) y a 13 de Jordán (Santander).
- 8:38 a.m.
Epicentro: Girón, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 118 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Lebrija (Santander), a 25 de Girón (Santander) y a 25 de San Vicente de Chucurí (Santander).
- 11:06 a.m.
Epicentro: Simijaca, Cundinamarca.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 123 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Simijaca (Cundinamarca), a 3 de Caldas (Boyacá) y a 9 de Susa (Cundinamarca).
- 12:39 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 1:15 p.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 13 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).