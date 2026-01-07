CANAL RCN
Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 7 de enero de 2026! Esto se reportó

¿En dónde han sido cada uno de los epicentros? Descubra el reporte completo aquí.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

enero 07 de 2026
07:52 p. m.
Este 7 de enero de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han reportado más de diez temblores en el país.

El primer movimiento telúrico se detectó a las 12:02 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 6:09 de la tarde.

Así fue el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 7 de enero de 2026

  • 6:09 p.m.

Epicentro: Jordan, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 145 kilómetros.

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de enero de 2026

  • 12:02 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 16 de Medina (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).

  • 3:01 a.m.

Epicentro: El Playón, Santander.

Magnitud: 3.2

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Playón (Santander), a 19 de Rionegro (Santander) y a 25 de Suratá (Santander).

  • 4:03 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Sutatausa (Cundinamarca).

  • 4:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 6:10 a.m.

Epicentro: La Plata, Huila.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paicol (Huila), a 8 de La Plata (Huila) y a 14 de Nátaga (Huila).

  • 9:18 a.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Carmen (Santander), a 22 de Hato (Santander) y a 24 de Palmar (Santander).

  • 9:39 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Uramita (Antioquia) y a 37 de Mutatá (Antioquia).

  • 12:53 p.m.

Epicentro: López, Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 87 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de López de Micay (Cauca), a 52 de Timbiquí (Cauca) y a 72 de Buenos Aires (Cauca).

  • 1:35 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

  • 3:19 p.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 24 de Murindó (Antioquia) y a 47 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).

