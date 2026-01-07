¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 7 de enero de 2026! Esto se reportó
¿En dónde han sido cada uno de los epicentros? Descubra el reporte completo aquí.
Noticias RCN
07:52 p. m.
Este 7 de enero de 2026, según el Servicio Geológico Colombiano, se han reportado más de diez temblores en el país.
El primer movimiento telúrico se detectó a las 12:02 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 6:09 de la tarde.
¿En dónde han sido los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.
Así fue el último temblor que se ha sentido en Colombia hoy 7 de enero de 2026
- 6:09 p.m.
Epicentro: Jordan, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 145 kilómetros.
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de enero de 2026
- 12:02 a.m.
Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 16 de Medina (Cundinamarca) y a 37 de Restrepo (Meta).
- 3:01 a.m.
Epicentro: El Playón, Santander.
Magnitud: 3.2
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de El Playón (Santander), a 19 de Rionegro (Santander) y a 25 de Suratá (Santander).
- 4:03 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Sutatausa (Cundinamarca).
- 4:20 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 6:10 a.m.
Epicentro: La Plata, Huila.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Paicol (Huila), a 8 de La Plata (Huila) y a 14 de Nátaga (Huila).
- 9:18 a.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 115 kilómetros.
Municipios cercanos: a 14 kilómetros de El Carmen (Santander), a 22 de Hato (Santander) y a 24 de Palmar (Santander).
- 9:39 a.m.
Epicentro: Dabeiba, Antioquia.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Dabeiba (Antioquia), a 21 de Uramita (Antioquia) y a 37 de Mutatá (Antioquia).
- 12:53 p.m.
Epicentro: López, Cauca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 87 kilómetros.
Municipios cercanos: a 24 kilómetros de López de Micay (Cauca), a 52 de Timbiquí (Cauca) y a 72 de Buenos Aires (Cauca).
- 1:35 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 136 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).
- 3:19 p.m.
Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó), a 24 de Murindó (Antioquia) y a 47 de Bojayá (Bellavista) (Chocó).