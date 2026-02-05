¡Tembló masivamente en Colombia hoy 5 de febrero de 2026! Se reportaron episodios de más de 3.0 de magnitud
El Servicio Geológico Colombiano ha monitoreado todos los movimientos telúricos y estos son los detalles.
07:07 p. m.
Este jueves 5 de febrero de 2026, con corte hasta las 7:00 de la noche, se han presentado al menos 14 temblores en diferentes zonas del país.
Además, uno de ellos superó los 3.0 de magnitud, mientras que el más reciente se reportó a las 6:18 de la tarde.
¿Dónde fueron? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.
Este fue el temblor que superó los 3.0 de magnitud y se sintió en Colombia hoy 5 de febrero de 2026
- 5:51 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: 147 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 5 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).
Estos son los otros temblores que se han alertado en Colombia hoy 5 de febrero de 2026
- 1:45 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 2 kilómetros de Jordán, a 3 de Los Santos (Santander) y a 12 de Aratoca (Santander).
- 2:59 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).
- 3:23 a.m.
Epicentro: océano Pacífico.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 92 kilómetros de Bajo Baudó (Pizarro) (Chocó), a 113 de Nuquí (Chocó) y a 134 de Alto Baudó (Pie de Pató) (Chocó).
- 4:43 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 139 kilómetros.
Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 6:19 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 6:40 a.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 144 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Ubaté (Cundinamarca).
- 9:13 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 18 de Betulia (Santander).
- 10:28 a.m.
Epicentro: Saladoblanco, Huila.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Saladoblanco (Huila), a 10 de Oporapa (Huila) y a 12 de Timaná (Huila).
- 1:25 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.7.
Profundidad: 135 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 17 de Villanueva (Santander).
- 1:26 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Los Santos (Santander), a 13 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).
- 1:55 p.m.
Epicentro: California, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 176 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de California (Santander), a 7 de Vetas (Santander) y a 12 de Charta (Santander).
- 3:55 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 13 de Cepitá (Santander).
- 6:18 p.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).