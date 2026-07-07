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¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 7 de julio de 2026!

¿Cuáles han sido los municipios más próximos a los epicentros? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

julio 07 de 2026
12:19 p. m.
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Este 7 de julio de 2026, desde las primeras horas de la madrugada, se han reportado al menos nueve temblores en el país.

¿Dónde se han sentido exactamente? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 7 de julio de 2026

  • 12:54 a.m.

Epicentro: norte de Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Ragonvalia (Norte de Santander), a 14 de Santa Ana del Táchira (Venezuela) y a 14 de Herrán (Norte de Santander).

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¿Cuáles otros temblores se han sentido en Colombia hoy 7 de julio de 2026?

  • 1:02 a.m.

Epicentro: Maicao, La Guajira.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Maicao (La Guajira), a 35 de Uribia (La Guajira) y a 48 de Manaure (La Guajira).

  • 2:34 a.m.

Epicentro: La Paz, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 111 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Santa Helena del Opón (Santander), a 21 de Landázuri (Santander) y a 22 de La Paz (Santander).

  • 3:21 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 3:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

  • 4:30 a.m.

Epicentro: Carmen del Darién, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Murindó (Antioquia), a 29 de Carmen del Darién (Chocó) y a 38 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

  • 5:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

  • 6:41 a.m.

Epicentro: Tesalia, Huila.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Íquira (Huila), a a 15 de Teruel (Huila) y a 16 de Yaguará (Huila).

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  • 9:24 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

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