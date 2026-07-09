Atención: Habrá cierres en sistemas de pago electrónico en peajes de la vía Bogotá-Villavicencio este 10 de julio

La Concesionaria Vial del Oriente (Coviandina) y las autoridades competentes del corredor vial que conecta a la capital del país con los Llanos Orientales informaron que este viernes 10 de julio de 2026 se llevará a cabo una jornada de mantenimiento programado en la infraestructura tecnológica de las estaciones de peaje.

La medida, que busca optimizar los sistemas de conectividad y procesamiento de datos, implicará la suspensión temporal de todas las plataformas de pago electrónico durante la madrugada.

De acuerdo con el reporte oficial de la concesión, la ventana de mantenimiento técnico se ejecutará en un horario de baja afluencia vehicular para mitigar el impacto en la movilidad. Las labores comenzarán a las 02:00 a.m. y se extenderán hasta las 05:00 a.m. del mismo viernes.

Durante estas tres horas, los conductores que transiten por cualquiera de las estaciones de peaje de este estratégico corredor vial deberán tomar previsiones, ya que los canales digitales quedarán completamente inhabilitados.

Servicios afectados durante la jornada de este viernes 10 de julio

El equipo técnico de la concesionaria detalló que la indisponibilidad temporal afectará de manera directa a los siguientes servicios:

Plataformas de Telepeaje (COLPASS): Los dispositivos TAG asociados al sistema interoperable de recaudo electrónico no serán leídos por las talanqueras automáticas.

Transacciones entre intermediadores: El envío y validación de datos financieros con las entidades operadoras de peajes estará suspendido.

Pagos con tarjetas mediante datáfonos: No se podrán realizar transacciones con tarjetas de crédito ni de débito en ninguna de las casetas del corredor.

Las autoridades enfatizan que, debido a que el corte es de naturaleza tecnológica para actualizar los servidores y redes de comunicación, las estaciones de peaje seguirán operando con total normalidad para el recaudo manual.

Ante este escenario, la principal recomendación para los transportadores de carga, conductores de servicio público y vehículos particulares que tengan programado viajar durante la madrugada de este viernes es portar dinero en efectivo suficiente para cubrir la totalidad de las tarifas de los peajes del trayecto.