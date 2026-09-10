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Volvió a temblar en Colombia hoy 9 de octubre de 2026: atento a los últimos movimientos telúricos

¿De cuánto han sido las magnitudes de los temblores? Descubra aquí el reporte.

Nicolás Forero

octubre 09 de 2026
12:27 p. m.
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Este 9 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado más de diez movimientos telúricos en el país.

¿En qué municipios se han alcanzado a sentir? ¿A qué horas se han presentado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 9 de octubre de 2026

  • 12:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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¿Cuáles son los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 9 de octubre de 2026?

  • 12:50 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 3:26 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 4:12 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 5:12 a.m.

Epicentro: El Cantón del San Pablo, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 39 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Cantón del San Pablo (Chocó), a 10 de Unión Panamericana (Chocó) y a 15 de Istmina (Chocó).

  • 5:16 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 6:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 7:20 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Roncesvalles (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 7:33 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 24 de Chaparral (Tolima).

  • 7:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 6 de Jordán (Santander) y a 11 de Villanueva (Santander).

  • 7:43 a.m.

Epicentro: La Paz, Cesar.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 119 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Agustín Codazzi (Cesar), a 27 de San Diego (Cesar) y a 33 de La Paz (Cesar).

  • 8:37 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 11:25 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 63 de Calima (Valle del Cauca).

  • 11:32 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: a 23 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 24 de Chaparral (Tolima) y a 24 de San Antonio (Tolima).

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  • 12:03 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

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