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Atento: tembló fuerte en Colombia hoy 8 de octubre de 2026

El movimiento telúrico se registró en Chaparral, Tolima, en la tarde de este jueves.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
04:44 p. m.
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En la tarde de este jueves 8 de octubre de 2026, exactamente a las 4:40 de la tarde, se reportó un nuevo temblor en Chaparral, Tolima.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud alcanzó los 4.0.

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Además, los ciudadanos a través de las redes sociales han expresado que el 'sacudón' se sintió en zonas como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero.

¿De cuánto fue la profundidad? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos al epicentro? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 8 de octubre de 2026

  • 4:40 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 19 de Roncesvalles (Tolima).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia en la tarde de hoy 8 de octubre de 2026

  • 12:04 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 25 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Roncesvalles (Tolima).

  • 12:25 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 20 de Roncesvalles (Tolima) y a 20 de Chaparral (Tolima).

  • 12:39 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).

  • 12:56 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilóemtros de Roncesvalles (Tolima), a 33 de Chaparral (Tolima) y a 33 de San Antonio (Tolima).

  • 1:06 p.m.

Epicentro: Agrado, Huila.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Garzón (Huila), a 10 de Agrado (Huila) y a 14 de Pital (Huila).

En desarrollo...

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