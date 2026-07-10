Continúa temblando en Colombia hoy 7 de octubre: esto ha reportado el Servicio Geológico
La entidad oficial expuso las magnitudes exactas. Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
01:00 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano ha advertido más de diez movimientos telúricos durante este 7 de octubre de 2026.
Según el reporte, el primero se detectó sobre las 12:25 de la madrugada, mientras que el más reciente después del mediodía.
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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 7 de octubre de 2026
12:25 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 7 de octubre de 2026
- 12:33 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).
- 3:40 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 27 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).
- 5:19 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 5:21 a.m.
Epicentro: Versalles, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 96 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Versalles (Valle del Cauca), a 11 de Argelia (Valle del Cauca) y a 13 de El Cairo (Valle del Cauca).
- 5:42 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 18 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 6:18 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 19 de Roncesvalles (Tolima).
- 6:23 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 19 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Chaparral (Tolima).
- 7:20 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 20 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 23 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).
- 8:25 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 26 de Chaparral (Tolima).
- 8:28 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 27 de Chaparral (Tolima) y a 33 de Roncesvalles (Tolima).
- 9:14 a.m.
Epicentro: Sipí, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 86 kilómetros.
Municipios cercanos: a 22 kilómetros de El Dovio (Valle del Cauca), a 23 de Versalles (Valle del Cauca) y a 25 de El Cairo (Valle del Cauca).
- 10:30 a.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Rioblanco (Tolima), a 30 de Chaparral (Tolima) y a 39 de San Antonio (Tolima).
- 11:54 a.m.
Epicentro: Piedecuesta, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 156 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Cepitá (Santander), a 14 de Aratoca (Santander) y a 14 de San Andrés (Santander).
- 12:09 p.m.
Epicentro: Chaparral, Tolima.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 20 de San Antonio (Tolima) y a 27 de Chaparral (Tolima).