Volvió a temblar en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos
El Servicio Geológico confirmó cada uno de los epicentros. Descubra aquí los detalles completos.
Nicolás Forero
07:18 p. m.
Son más de 15 movimientos telúricos los que se han registrado en Colombia durante este viernes 4 de septiembre de 2026.
El primero fue a las 12:30 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 3:24 de la tarde.
¿Dónde han sido los epicentros? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.
Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026
- 12:30 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).
¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026?
- 12:40 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 51 kilómetros.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Nóvita (Chocó).
- 12:52 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 132 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander).
- 1:05 a.m.
Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 107 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 6 de Balboa (Risaralda) y a 11 de La Celia (Risaralda).
- 1:18 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).
- 2:48 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.8.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 3:02 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 137 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).
- 4:37 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 141 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 4:45 a.m.
Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 124 kilómetros.
Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 22 de La Playa (Norte de Santander) y a 28 de Villa Caro (Norte de Santander).
- 6:56 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).
- 7:23 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.4.
Profundidad: 40 kilómetros.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 7:28 a.m.
Epicentro: Algarrobo, Magdalena.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 46 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Algarrobo (Magdalena), a 21 de Sabanas de San Ángel (Magdalena) y a 21 de El Copey (Cesar).
- 7:40 a.m.
Epicentro: Istmina, Chocó.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 42 kilómetros.
Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 50 de Trujillo (Valle del Cauca).
- 9:07 a.m.
Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: 49 kilómetros.
Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 37 de Calima (Valle del Cauca) y a 41 de Restrepo (Valle del Cauca).
- 1:54 p.m.
Epicentro: El Carmen, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 116 kilómetros.
Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 22 de Simacota (Santander) y a 22 de Hato (Santander).
- 2:29 p.m.
Epicentro: Inzá, Cauca.
Magnitud: 2.3.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 21 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).
- 3:24 p.m.
Epicentro: Pasto, Nariño.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Nariño (Nariño), a 9 de Pasto (Nariño) y a 9 de La Florida (Nariño).