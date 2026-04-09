Volvió a temblar en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

Son más de 15 movimientos telúricos los que se han registrado en Colombia durante este viernes 4 de septiembre de 2026.

El primero fue a las 12:30 de la madrugada, mientras que el más reciente a las 3:24 de la tarde.

¿Dónde han sido los epicentros? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026

12:30 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 4 de septiembre de 2026?

12:40 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 51 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 52 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 52 de Nóvita (Chocó).

12:52 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 132 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 11 de Betulia (Santander) y a 13 de San Vicente de Chucurí (Santander).

1:05 a.m.

Epicentro: El Águila, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 107 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de El Águila (Valle del Cauca), a 6 de Balboa (Risaralda) y a 11 de La Celia (Risaralda).

1:18 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Villanueva (Santander).

2:48 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).

3:02 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

4:37 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 141 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 7 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

4:45 a.m.

Epicentro: Ábrego, Norte de Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 124 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Ábrego (Norte de Santander), a 22 de La Playa (Norte de Santander) y a 28 de Villa Caro (Norte de Santander).

6:56 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Los Santos (Santander), a 4 de Jordán (Santander) y a 10 de Villanueva (Santander).

7:23 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).

7:28 a.m.

Epicentro: Algarrobo, Magdalena.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Algarrobo (Magdalena), a 21 de Sabanas de San Ángel (Magdalena) y a 21 de El Copey (Cesar).

7:40 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 49 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 50 de Trujillo (Valle del Cauca).

9:07 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 49 kilómetros.

Municipios cercanos: a 34 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 37 de Calima (Valle del Cauca) y a 41 de Restrepo (Valle del Cauca).

1:54 p.m.

Epicentro: El Carmen, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 116 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de El Carmen de Chucurí (Santander), a 22 de Simacota (Santander) y a 22 de Hato (Santander).

2:29 p.m.

Epicentro: Inzá, Cauca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 15 kilómetros de Totoró (Cauca), a 21 de Puracé (Cauca) y a 24 de Silvia (Cauca).

3:24 p.m.

Epicentro: Pasto, Nariño.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Nariño (Nariño), a 9 de Pasto (Nariño) y a 9 de La Florida (Nariño).