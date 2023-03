Impactante: los videos de cámaras de seguridad que dejaron ver el temblor

Este viernes 10 de marzo ha empezado bastante temprano para todos los colombianos luego que se registrara un fuerte sismo en todo el territorio, con epicentro en el departamento de Santander. Inmediatamente las redes sociales dejaron ver algunos videos en los que quedó grabado el momento del temblor.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó el movimiento con una magnitud de 5.9 con una profundidad de 151 kilómetros. El epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, pero varios reportes señalaron que se sintió en varias zonas del país, entre ellas Bogotá, Medellín, y también alcanzó a ser percibido en Panamá y Venezuela.

El sismo se presentó sobre las 4:10 de la mañana e inmediatamente las alarmas comenzaron a sonar en las diferentes ciudades del país.

Santander fue el departamento que más sufrió un terrible susto y en las grabaciones difundidas en redes sociales se pudo observar la gravedad de la situación. Un usuario compartió cómo se evidenció este evento natural en una vivienda y allí quedaron demostrados los fuertes movimientos de objetos.

De igual manera, también se registró la salida de decenas de habitantes de Bogotá a las afueras de sus conjuntos residenciales para resguardarse lejos de los edificios.

#temblor Fuerte movimiento sismico se sintió en Bogotá 4:19 am ! pic.twitter.com/vHxBp06HXc

Mientras tanto, la Alcaldía de Bogotá confirmó mediante la cuenta de Twitter oficial que en la capital de la República no se registró ningún daño importante afortunadamente.

Para los que no sintieron el temblor. Si no sintieron esto, ya no sienten nada 😰 #Temblor #Sismo pic.twitter.com/4pyTP4I49d