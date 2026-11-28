El alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre el incidente ocurrido el viernes 27 de noviembre durante el partido de Millonarios contra América de Cali en Bogotá.

El cuadro ‘embajador’ y los ‘escarlatas’ se vieron las caras en el estadio Nemesio Camacho El Campín por la tercera fecha del cuadrangular B de la Liga BetPlay II. El partido quedó 0-0 y hubo varios momentos de tensión.

Hincha hizo gestos y le escupió a Rosero

Tres jugadores se fueron expulsados con tarjeta roja: Rodrigo Contreras por el lado de Millonarios, Dany Rosero y Yani Quintero de América. Además, el árbitro mostró más de 10 tarjetas amarillas.

Las cámaras grabaron el momento en el que el defensor Rosero recibió la segunda amarilla y, por ende, se fue expulsado. Esto se dio en el minuto 49 del segundo tiempo, cuando Millonarios ya había perdido a Contreras, también por doble tarjeta.

Sin embargo, cuando Rosero se dirigía a los camerinos, hubo un aficionado de Millonarios que desde la tribuna le hizo gestos racistas y le escupió.

Por medio de redes sociales, los dos clubes se pronunciaron al respecto para rechazar lo ocurrido. América, por un lado, recalcó que “ningún jugador, deportista, o persona debería tener que enfrentarse a expresiones de odio, discriminación o violencia por ninguna circunstancia. El respeto debe ser un principio innegociable dentro y fuera de las canchas”.

Millonarios y América se pronunciaron

Asimismo, le hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo ocurrido y tomen las medidas correspondientes. “El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune”, concluyó.

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Millonarios también se refirió a este hecho: “Nuestro rechazo a cualquier comportamiento que atente contra la integridad, la armonía y la sana convivencia. Este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y mucho menos en El Campín”.

Este sábado 28 de noviembre, se pronunció el alcalde Galán. “Absoluto rechazo a los hechos de racismo y agresión ocurridos anoche en el estadio El Campín contra el futbolista Dany Rosero del América de Cali”, aseguró al extenderle el llamado a la Fiscalía para identificar al implicado.