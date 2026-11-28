Un terremoto de magnitud 5,0 sacudió este sábado 28 de noviembre la zona costera de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Manhattan Beach y activó los protocolos de emergencia, mientras las autoridades monitoreaban posibles afectaciones y advertían sobre nuevas réplicas.

El temblor ocurrió a las 9:30 de la mañana, hora local, a unos cinco kilómetros al suroeste de Manhattan Beach y a una profundidad aproximada de 12,2 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Aunque inicialmente se manejaron otras estimaciones de magnitud, el organismo revisó el registro y estableció el movimiento principal en 5,0. Se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el área de Los Ángeles desde 2014.

¿Qué daños dejó el terremoto en Los Ángeles?

El movimiento se sintió en diferentes sectores del sur de California. Residentes reportaron sacudidas en viviendas y establecimientos comerciales, mientras que en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) se registró la caída de algunas placas del techo de una terminal.

En Santa Mónica también se reportaron movimientos perceptibles en edificios y árboles. El temblor alcanzó sectores más alejados del epicentro, como Pasadena.

Ante la emergencia, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el denominado protocolo de terremoto. Personal de las 106 estaciones de la ciudad realizó inspecciones para revisar infraestructura y posibles daños.

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Posteriormente, el organismo informó que no había encontrado daños estructurales importantes ni personas heridas dentro de la ciudad, por lo que dio por terminado el operativo especial.

¿Por qué se emitieron alertas de emergencia en Los Ángeles?

Los sistemas de alerta sísmica de California se activaron durante el movimiento. La tecnología ShakeAlert, desarrollada con participación del USGS, permite detectar un terremoto y enviar advertencias a los teléfonos de las personas que podrían experimentar sus efectos.

Sin embargo, no todos los habitantes reciben la notificación al mismo tiempo. La distancia respecto al epicentro y el tiempo que necesita el sistema para detectar el movimiento influyen en la llegada de las alertas.

¿Se esperan más temblores en California?

Después del movimiento principal se registraron decenas de réplicas. Una de las más fuertes alcanzó una magnitud de 4,5 y ocurrió cerca de Hermosa Beach, poco más de dos horas después del primer sismo.

El USGS advirtió que podrían presentarse nuevos movimientos durante los próximos días. La mayoría serían de menor intensidad, aunque no se descartan temblores más fuertes.

Las autoridades recomendaron a los residentes mantenerse atentos a los reportes oficiales y recordar las medidas básicas de protección: agacharse, cubrirse y sujetarse durante un movimiento sísmico.