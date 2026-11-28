El Ministerio del Trabajo anunció una herramienta para los millones de trabajadores en el país: la calculadora laboral.

Esta opción es digital, gratis y se puede utilizar fácilmente. El propósito es que las personas puedan calcular cuánto deben recibir de pago, incluyendo horas extra, recargos, prestaciones y demás aportes. Además, se pueden calcular los recargos dominicales, festivos, contabilizar el inicio de la jornada nocturna y tener registro de la jornada máxima con las 42 horas de la semana.

LINK para la calculadora laboral

La herramienta se puede encontrar en el siguiente enlace: https://calculadoralaboral.mintrabajo.gov.co/inicio. La interfaz pretende ser amigable con el usuario, mejorando así la navegabilidad y manteniendo su factor pedagógico.

Para utilizarla, se deben registrar los siguientes datos: el esquema del trabajador (por tiempo completo, integral, por días, entre otros), las fechas, el salario mensual promedio, ARL, auxilios, exoneraciones y las horas de trabajo suplementario (opcional).

Se optó por relanzar la herramienta en esta fecha por una razón clave: los trabajadores recibirán la prima de servicios y el plazo máximo es hasta el 20 de diciembre. En ese orden de ideas, la calculadora permite tener al día las cuentas personales y así realizar las operaciones pertinentes para el remate de 2026.

Pago de la prima en diciembre

Asimismo, ayuda a tener claridad con respecto a los intereses de las cesantías (que se deben pagar máximo el 31 de enero), la consignación de estas (máximo hasta el 15 de febrero) y demás ingresos.

Natalia López, la ministra de Trabajo, destacó la puesta en marcha: “Conocer cuánto vale nuestro trabajo no puede ser un privilegio. Queremos trabajadores protegidos y empresas que crezcan, y ambas cosas comienzan con información clara y reglas que se cumplen”.

“Estamos poniendo la tecnología al servicio de los colombianos para que cada persona conozca sus derechos y cada empleador tenga herramientas que le faciliten cumplir con la ley. Queremos un ministerio cercano, que escuche, oriente y ofrezca soluciones concretas”, afirmó.