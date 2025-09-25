Fuerte sismo de más de 4,5 de magnitud se sintió este jueves en Colombia: este fue el epícentro

Miles de ciudadanos en redes sociales reportaron este jueves un fuerte movimiento telúrico que sacudió varias zonas del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 4,8 y fue reportado en Los Santos, en el departamento de Santander.

Esta es una región conocida por su constante actividad tectónica, el movimiento telúrico generó una alarma generalizada en múltiples departamentos, reviviendo el temor por la impredecible fuerza de la naturaleza.

El evento, que se sintió con una intensidad considerable en al menos ocho departamentos del país, movilizó a las autoridades de gestión del riesgo, que activaron de inmediato los protocolos de monitoreo y respuesta. Miles de ciudadanos, en especial de Bucaramanga, reportaron el fuerte sismo y generaron alerta por los últimos sismos ocurridos en Venezuela, que también terminaron afectándolos.

Según el boletín preliminar emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor se registró exactamente a las 7:21 p.m. (hora local). La magnitud fue de 4.8 en la escala de Richter, lo que lo cataloga como un sismo de alto rango y significativo para la zona.

¿Por qué tiembla tanto en Los Santos, Santander?

Esta área es considerada como el segundo lugar con mayor sismicidad en el mundo, solo superado por la zona de Vrancea, en Rumania (o en ocasiones, el Hindu Kush en Afganistán). En promedio, en Los Santos se pueden registrar entre 20 y 40 temblores al día, aunque la gran mayoría son de muy baja magnitud y pasan desapercibidos para la población.

La mayoría de los sismos en esta zona se originan a una profundidad intermedia y muy característica, alrededor de los 140 a 160 kilómetros.

Los Santos actúa como el epicentro superficial de cerca del 60% de la sismicidad total que se registra en Colombia.

La mayoría son de magnitud menor a 4.0, lo que explica por qué la gente de Los Santos no se asusta con la actividad diaria; son parte de su cotidianidad.