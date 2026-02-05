Entre lágrimas, Berenice Bedoya exige mayor seguridad para los congresistas tras atentado contra equipo del senador Castellanos

El país, nuevamente, se encuentra bajo alerta por la violencia política que, en la tarde del jueves, 5 de febrero, cobró la vida de al menos dos miembros del equipo de escoltas del senador por el partido ASI Jairo Castellanos.

En entrevista con Noticias RCN, la presidenta de esta colectividad, Berenice Bedoya, lamentó profundamente lo ocurrido e hizo un llamado a proteger a los legisladores mientras desarrollan su trabajo en el territorio:

“Es muy triste saber que en este país los violentos siguen silenciando nuestras voces y las voces de los senadores que salimos al territorio (…) ya hablé con Jairo y está muy triste, destrozado, le mataron a dos de sus muchachos y tenía a otros cuatro desaparecidos”.

RELACIONADO Ataque contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos deja al menos dos muertos

Cuatro integrantes del esquema de seguridad de Castellanos permanecen desaparecidos:

Durante el ataque contra su escolta, Castellanos se encontraba en el aeropuerto de Yopal, esperando dos camionetas que lo ayudarían a cumplir su agenda en el territorio.

Una de ellas fue interceptada en la vía que de Fortul conduce a Tame. De la otra, en la que viajaban cuatro personas, no se sabe nada. Bedoya insiste en que su compañero es “un senador del territorio. Visitaba mucho Arauca, el Catatumbo, Norte de Santander, varios municipios que se enfrentan a escenarios de violencia por los grupos delincuenciales” y eso puede ser lo que haya molestado a los autores del ataque.

Siendo alcalde, hace unos años, estuvo secuestrado por la guerrilla de las Farc y, tras su llegada al Congreso, se ha caracterizado por ser “un hombre muy crítico de la violencia que se está viviendo en el país. En el Congreso es la voz de las víctimas de la violencia en el Catatumbo, en Arauca, en los territorios y ha cuestionado al mismo Gobierno por la falta de seguridad, la delincuencia y la libertad que tienen los grupos armados para estar en los territorios tomando decisiones”.

Bedoya insiste en la urgencia de que el Gobierno tome cartas en el asunto:

Tras conocerse la noticia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Petro, desde Washington, dijeron haber hablado con Castellanos y ordenar celeridad en la investigación sobre el ataque.

Sin embargo, la presidenta de ASI insiste en que los congresistas están “haciendo campaña con muchísimo temor. Con Jairo habíamos hablado en varias oportunidades que al estar saliendo a territorio teníamos que cuidarnos más. Es muy triste, es lamentable que los violentos estén silenciándonos. Si Jairo hubiera ido en esa camioneta, estaría muerto”.

Con dos hombres muertos y otros cuatro desaparecidos, “desde la organización, desde el partido ASI, que es al que pertenece Castellanos”, realizaron “una petición al Gobierno Nacional, a la UNP, a que refuercen su esquema. Si le dispararon es porque sabían que era su carro y creyeron que estaba dentro”. En palabras de Bedoya hace falta “que ayuden al Congreso, que tanto ayuda al Gobierno para legislar. Que nos den seguridad de salir a hacer democracia, tranquilamente”.