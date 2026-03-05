Miguel Uribe Londoño presenta a su fórmula vicepresidencial ¿De quién se trata?

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado en campaña Miguel Uribe Turbay, inscribió, la tarde del jueves 5 de marzo, su candidatura presidencial ante la Registraduría, bajo el aval del partido Demócrata Colombiano y presentó a su fórmula vicepresidencial: la administradora Luisa Fernanda Villegas.

En compañía de su esposa y su nuera, María Claudia Tarazona, señaló que lo mejor que puede hacer es continuar con el legado de su hijo, “continuar con sus banderas y con su causa, que era Colombia, todo eso que construyó, y seguir adelante. Lograr hacer lo que él quería por este país”.

Recordó su precandidatura con el Centro Democrático y se mostró abierto a seguir colaborando:

En medio del evento, Uribe Londoño recordó su precandidatura con el partido de su hijo, el Centro Democrático, antes de que anunciaran su salida para, supuestamente, apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Según dijo, “parecía que iba a ser un proceso electoral competitivo, en condiciones iguales, justas, honorables, decentes, pero no fue así. Desde el primer momento, empezaron a cambiar las reglas de juego, las cambiaron siete veces. Fue un proceso muy difícil que terminó el primero de diciembre”.

Sin embargo, “el dos de diciembre, Pedro Adán Torres (presidente del partido Demócrata Colombiano) me buscó, me envió una carta de conocimiento público, pidiéndome que continuáramos con la candidatura, con este trabajo”.

Tres meses después, se mostró abierto a colaborar con el partido y trabajar en sus intereses comunes: “Nosotros podemos unir, es lo que queremos hacer con Pedro Adán y con Luisa, y lo vamos a lograr. ¿Por qué digo yo eso? Porque yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático, yo fui cofundador del partido, Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025, y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren”.

¿Quién es Luisa Fernanda Villegas?

Londoño describió a su fórmula como “una mujer muy destacada, que tiene una vida de servicio y trabajo muy larga. Una mujer íntegra, muy bien educada, muy bien preparada, que ha trabajado por la comunidad durante toda su vida y seguirá trabajando por Colombia, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres”.

Villegas es administradora, especializada en mercadeo estratégico del CESA, trabajó como secretaria privada de José Manuel Restrepo cuando era ministro de Comercio y ocupó distintos cargos en ProColombia, entre ellos la dirección comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dijo que asumiría este reto "como muy bien lo dijo Miguel, con una clara convicción. Vamos a trabajar por un país seguro, próspero y unido, donde el Estado funcione con eficiencia y las oportunidades lleguen a todos los rincones de Colombia y a todos los colombianos", y prometió un programa de 10.000 becas con el Icetex, bajo el nombre de Miguel Uribe Turbay.