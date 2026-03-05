CANAL RCN
Colombia

Miguel Uribe Londoño presenta a su fórmula vicepresidencial ¿De quién se trata?

Acompañado por su esposa y María Claudia Tarazona inscribió su candidatura con el aval del partido Demócrata Colombiano.

Foto: Miguel Uribe Londoño
Foto: Miguel Uribe Londoño

Noticias RCN

marzo 05 de 2026
06:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado en campaña Miguel Uribe Turbay, inscribió, la tarde del jueves 5 de marzo, su candidatura presidencial ante la Registraduría, bajo el aval del partido Demócrata Colombiano y presentó a su fórmula vicepresidencial: la administradora Luisa Fernanda Villegas.

En compañía de su esposa y su nuera, María Claudia Tarazona, señaló que lo mejor que puede hacer es continuar con el legado de su hijo, “continuar con sus banderas y con su causa, que era Colombia, todo eso que construyó, y seguir adelante. Lograr hacer lo que él quería por este país”.

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella
RELACIONADO

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella

Recordó su precandidatura con el Centro Democrático y se mostró abierto a seguir colaborando:

En medio del evento, Uribe Londoño recordó su precandidatura con el partido de su hijo, el Centro Democrático, antes de que anunciaran su salida para, supuestamente, apoyar la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Según dijo, “parecía que iba a ser un proceso electoral competitivo, en condiciones iguales, justas, honorables, decentes, pero no fue así. Desde el primer momento, empezaron a cambiar las reglas de juego, las cambiaron siete veces. Fue un proceso muy difícil que terminó el primero de diciembre”.

Sin embargo, “el dos de diciembre, Pedro Adán Torres (presidente del partido Demócrata Colombiano) me buscó, me envió una carta de conocimiento público, pidiéndome que continuáramos con la candidatura, con este trabajo”.

Tres meses después, se mostró abierto a colaborar con el partido y trabajar en sus intereses comunes: “Nosotros podemos unir, es lo que queremos hacer con Pedro Adán y con Luisa, y lo vamos a lograr. ¿Por qué digo yo eso? Porque yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático, yo fui cofundador del partido, Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025, y nosotros estamos en capacidad de representar todo lo que esas personas del Centro Democrático quieren”.

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático
RELACIONADO

Miguel Uribe anuncia que volverá a la arena política tras ser apartado de la consulta del Centro Democrático

¿Quién es Luisa Fernanda Villegas?

Londoño describió a su fórmula como “una mujer muy destacada, que tiene una vida de servicio y trabajo muy larga. Una mujer íntegra, muy bien educada, muy bien preparada, que ha trabajado por la comunidad durante toda su vida y seguirá trabajando por Colombia, por los niños, por los jóvenes, por las mujeres”.

Villegas es administradora, especializada en mercadeo estratégico del CESA, trabajó como secretaria privada de José Manuel Restrepo cuando era ministro de Comercio y ocupó distintos cargos en ProColombia, entre ellos la dirección comercial para Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dijo que asumiría este reto "como muy bien lo dijo Miguel, con una clara convicción. Vamos a trabajar por un país seguro, próspero y unido, donde el Estado funcione con eficiencia y las oportunidades lleguen a todos los rincones de Colombia y a todos los colombianos", y prometió un programa de 10.000 becas con el Icetex, bajo el nombre de Miguel Uribe Turbay.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Transmilenio

VIDEO | Habitante en condición de calle rompió los vidrios de un Transmilenio luego que no le dieran dinero

Elecciones en Colombia

Anuncian ley seca en Bogotá por elecciones: ¿cómo funcionará y desde qué hora será la medida?

Bogotá

Persecución en Bogotá: hombre pensó que podía escapar entre carros y calles, pero lo rodearon

Otras Noticias

Artistas

Luto: murió una leyenda del cine y la televisión

Su familia comunicó que la reconocida actriz falleció en su casa y rodeada de mucho amor.

La casa de los famosos

Esposa de Juanda Caribe no se guardó nada y volvió a mencionarlo en un mensaje: esto dijo

Sheila Gándara, la esposa de Juanda Caribe, se pronunció a través de sus redes sociales.

Atlético Nacional

Lo último: Nacional se quedaría sin DT tras eliminación a manos de Millonarios

Pensiones

Advertencia a afiliados de fondos de pensión: no les reconocerán semanas de cotización por decisión

Villavicencio

Madres de dos niñas con parálisis cerebral se encadenaron a la sede de la Nueva EPS en Villavicencio