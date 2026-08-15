La tragedia de la familia López Sánchez: padre, mamá e hijos quedaron atrapados entre los escombros en Cali

Una tragedia familiar marca uno de los episodios más dolorosos del colapso del edificio Vanessa. Arley López Sánchez, su esposa Ángela y sus dos hijos, Manuela y Matías, se encontraban reunidos en su apartamento del quinto piso cuando ocurrió el terremoto que provocó el derrumbe de la estructura.

La historia de la familia López Sánchez, atrapados entre los escombros

El equipo periodístico de Noticias RCN que está presente en la zona conversó con Fernando López, hermano de Arley, quien ha estado acompañando las labores de búsqueda y rescate de los socorristas y voluntarios sin perder la esperanza.

“En el apartamento de mi hermano estaba él, los dos hijos, Manuel y Matías, y la esposa y la perrita”, aseguró.

Manuela, estudiante de arquitectura de tercer semestre, destacaba por su excelencia académica. Su tío describió a la joven como una "estudiante excelente, siempre con excelencia en la Javeriana”.

Por su parte, Matías, de 17 años, se había graduado recientemente del colegio hace aproximadamente mes y medio. “Matías se había graduado hace poco, un mes, y estaba en el proceso de ver para dónde caminaba”.

Fernando describió a Ángela, su cuñada, como “una mamá excepcional, repostera; me atrevería a decirte que es la mejor repostera de Cali, del mundo”.

Las fotografías del día de graduación de Matías muestran a una familia unida, todos sonrientes y reflejando el amor entre ellos.

Hasta el momento, el cuerpo de Arley López fue recuperado de entre los escombros. “Creo que estamos en el punto en el que esperamos lo peor a menos que suceda un milagro. Es muy duro saber que a mi hermano ya lo encontraron, pero a los niños y a la esposa no”.

Aunque el cuerpo de Arley será cremado en las próximas horas, la familia mantiene la esperanza de que los cuerpos de Ángela, Manuel y Matías sean recuperados.

Los familiares desean poder oficiar los homenajes correspondientes y despedir a la familia López Sánchez reunida, tal como vivieron hasta sus últimos momentos.

De momento, las labores de rescate continúan en el edificio Vanessa, mientras decenas de familias mantienen la esperanza de recuperar a sus seres queridos.