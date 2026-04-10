IDPYBA ofreció nueva versión sobre el presunto abandono de dos perros en Aeropuerto El Dorado

Un nuevo giro ha tomado el mediático caso, denunciado por el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en donde se informó sobre el presunto abandono de dos perritos por parte de sus dueños en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Según el más reciente comunicado de la institución, los presuntos responsables de las mascotas habrían sido engañados por una empresa internacional que estaría encargada de transportar a los animales.

¿Los perritos de El Dorado fueron abandonados?

El IDPYBA dio a conocer, en las horas más recientes, nueva información sobre la denuncia publicada por Antonio Hernández Llamas en donde se reveló que un Pomerania y un Pitbull habrían sido abandonados, presuntamente, por sus dueños colombianos al llegar de un viaje desde Miami a Bogotá con un segundo destino a Cali.

Sin embargo, para el segundo vuelo, el abordaje de las mascotas no se habría logrado llevar a cabo por lo que, según la versión inicial del Hernández, los viajeros habrían decidido continuar su trayecto sin los caninos.

Pero esta versión ha tomado un nuevo giro. Después de sostener reuniones con abogados, los presuntos dueños de las mascotas informaron que habrían sido engañados por la empresa encargada de transportar internacionalmente dichos animales.

La entidad aseguró que actualmente se están sosteniendo comunicaciones con los mismos para permitir visualizar los caninos, siguiendo los lineamientos y protocolos establecidos para garantizar la seguridad del proceso de cuarentena.

Así mismo, se informó que todas las evidencias del caso se encuentran en remisión con el expediente a las inspecciones. Por su parte, un inspector de Policía evaluará la certificación de la tenencia y las pruebas del caso durante la etapa de verificación.

“El IDPYBA aclara que no es la autoridad competente para decidir la veracidad de las pruebas ni determinar la custodia definitiva de los animales. Esa decisión corresponderá a la Inspección de Paz y Convivencia encargada del proceso”, finalizó el comunicado.

¿Por qué no dejaron viajar a las mascotas?

En el video, compartido por el IDPYBA, se informó que al pasar por los controles del ICA se detectó un impedimento que habría sido investigado por la autoridad para esclarecer la situación.

Pese a que no se dieron a conocer las causas exactas por las que los animales no pudieron continuar con su vuelo, se presume que las autoridades habrían hallado inconsistencias en el carné de vacunación de los mismos.