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Temblor se sintió cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026

El movimiento telúrico ocurrió en horas de la madrugada. Descubra aquí los detalles reportados.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
08:04 a. m.
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Este domingo 4 de octubre, sobre las 3:23 de la mañana (4:23 a.m. en Venezuela), el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico en el país vecino.

De acuerdo con el análisis de la entidad colombiana, el temblor superó la magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad por debajo de los 30 kilómetros.

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Sin embargo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas recalculó la magnitud tras llevar a cabo su monitoreo. ¿De cuánto estipuló que fue?

Los detalles que reveló la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas tras el temblor de hoy 4 de octubre

  • 4:23 a.m. de Venezuela / 3:23 a.m. de Colombia.

Epicentro: Estado de Lara.

Magnitud: 3.3.

Profundidad: superficial (5 kilómetros).

Municipios cercanos: 29 kilómetros al sureste de Siquisique y 37 kilómetros al sur de Churuguara.

Latitud: 10,49.

Longitud: 69,45.

¿Cuál fue el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano tras el temblor de este 4 de octubre?

En su página web oficial, con corte hasta las 8:00 de la mañana de este 4 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano planteó los siguientes datos en su informe:

  • 3:23 a.m. de Colombia.

Epicentro: Venezuela.

Magnitud: 4.1.

Número de fases: 31.

Número de estaciones: 29.

¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de octubre de 2026?

En la mañana de este domingo, exactamente sobre las 7:06, el Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico en Santander.

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Los detalles son los siguientes:

  • 7:06 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 127 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).

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