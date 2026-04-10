Temblor se sintió cerca de Colombia hoy 4 de octubre de 2026
El movimiento telúrico ocurrió en horas de la madrugada. Descubra aquí los detalles reportados.
Noticias RCN
08:04 a. m.
Este domingo 4 de octubre, sobre las 3:23 de la mañana (4:23 a.m. en Venezuela), el Servicio Geológico Colombiano reportó un movimiento telúrico en el país vecino.
De acuerdo con el análisis de la entidad colombiana, el temblor superó la magnitud de 4.0 y tuvo una profundidad por debajo de los 30 kilómetros.
Sin embargo, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas recalculó la magnitud tras llevar a cabo su monitoreo. ¿De cuánto estipuló que fue?
Los detalles que reveló la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas tras el temblor de hoy 4 de octubre
- 4:23 a.m. de Venezuela / 3:23 a.m. de Colombia.
Epicentro: Estado de Lara.
Magnitud: 3.3.
Profundidad: superficial (5 kilómetros).
Municipios cercanos: 29 kilómetros al sureste de Siquisique y 37 kilómetros al sur de Churuguara.
Latitud: 10,49.
Longitud: 69,45.
¿Cuál fue el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano tras el temblor de este 4 de octubre?
En su página web oficial, con corte hasta las 8:00 de la mañana de este 4 de octubre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano planteó los siguientes datos en su informe:
- 3:23 a.m. de Colombia.
Epicentro: Venezuela.
Magnitud: 4.1.
Número de fases: 31.
Número de estaciones: 29.
¿Cuál ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 4 de octubre de 2026?
En la mañana de este domingo, exactamente sobre las 7:06, el Servicio Geológico Colombiano detectó un movimiento telúrico en Santander.
Los detalles son los siguientes:
- 7:06 a.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 127 kilómetros.
Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 14 de Betulia (Santander).