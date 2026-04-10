Horóscopo de hoy: domingo 4 de octubre de 2026

El domingo 4 de octubre tendrá una energía más tranquila, reflexiva y reparadora. Será una jornada ideal para descansar, ordenar pensamientos y evaluar con mayor claridad lo ocurrido durante los últimos días.

En las relaciones personales, el día favorecerá las conversaciones sinceras, la reconciliación y el cierre de asuntos emocionales pendientes. Algunos signos podrían sentir la necesidad de pasar más tiempo en familia o reservar un espacio para estar a solas.

RELACIONADO Anuel AA fue visto en el Lamborghini de Yailin a semanas de presumir a su novia antioqueña

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El domingo te pedirá bajar un poco la intensidad. Aprovecha para descansar y pensar con más calma en una decisión que has venido aplazando. En el amor, será mejor escuchar que insistir en tener la razón.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día propicio para disfrutar de la tranquilidad del hogar, compartir con la familia y organizar asuntos personales. En temas económicos, podrías encontrar una forma sencilla de reducir un gasto recurrente.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque quieras mantenerte ocupado, tu mente necesitará una pausa. Limitar por unas horas el ruido externo puede ayudarte a ordenar ideas. En el amor, una conversación profunda puede acercarte más a alguien.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este domingo favorecerá los vínculos familiares y la reconciliación. Una diferencia reciente podría resolverse de manera más sencilla de lo esperado. En el plano personal, será importante reservar un espacio solo para ti.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Después de una semana intensa, necesitarás recargar energía. Evita llenar el domingo de compromisos únicamente por no quedarte quieto. En el amor, alguien cercano podría necesitar más atención emocional.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Será un buen día para organizar la semana, revisar pendientes y establecer prioridades, pero evita convertirlo en una jornada laboral. En lo sentimental, intenta dejar de analizar cada palabra de la otra persona.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

La jornada puede ayudarte a recuperar equilibrio después de días movidos. Será un buen momento para reflexionar sobre una decisión sentimental o personal. En el dinero, evita comprometerte con gastos que todavía no has calculado bien.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Podrías sentir necesidad de aislarte un poco para procesar pensamientos o emociones. No tiene nada de malo buscar tranquilidad. En el amor, una conversación honesta puede cerrar definitivamente una etapa.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Aunque normalmente prefieres estar en movimiento, este domingo puede resultarte más útil bajar el ritmo. Un plan sencillo con personas cercanas te dará más satisfacción que una agenda llena.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Será un buen momento para evaluar tus avances y redefinir objetivos para la próxima semana. En relaciones personales, evita asumir que los demás saben lo que necesitas ya que será importante expresar los sentimiento.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente estará especialmente creativa. Una idea que aparezca durante el día podría convertirse en un proyecto interesante más adelante. En el amor, será importante equilibrar independencia y cercanía.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este domingo favorecerá el descanso emocional y la introspección. Podrías entender con mayor claridad una situación que venía generando confusión. En el amor, busca hechos concretos antes de idealizar demasiado a alguien.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.