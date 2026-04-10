Grasa corporal: expertos alertaron sobre los riesgos de no contar con la suficiente

La grasa corporal es un componente esencial del cuerpo humano y se divide entre la subcutánea y la visceral. Popularmente, miles de personas optan por reducir esta por medio de diferentes dietas, presuntos medicamentos e intensas rutinas de ejercicio.

Aunque el aumento de este tipo de grasa ha sido normalizado durante los años más recientes, expertos han alertado sobre el regreso de la tendencia que ha vuelto a poner en discusión la extrema delgadez.

Pese a que varias figuras públicas han impuesto esta moda, especialistas dieron a conocer algunos de los principales riesgos de no contar con una grasa corporal adecuada para el funcionamiento del cuerpo.

¿Cuáles son los riesgos de tener poca grasa corporal?

La grasa corporal es considerada como la forma mediante la cual se almacena energía que no se necesita necesariamente en dicho instante. Expertos aseguran que esta es un órgano activo que interviene en la regulación de varias funciones del organismo como la producción de hormonas que terminan indicando sobre la cantidad de energía que posee el cuerpo, entre otras funciones.

Según afirmó Jessica Maung, investigadora de posgrado especializada en enfermedades metabólicas de la Universidad de Míchigan, para la BBC, contar con poco tejido adiposo puede provocar alteraciones en el adecuado funcionamiento de los órganos y el organismo en general.

En este punto el cuerpo ingresa en un modo en el que los sistemas dejan de funcionar, en donde se incluye la función inmunitaria. Ante la ausencia de dichas reservas, la masa muscular empieza a descomponerse y los huesos adquieren mayor fragilidad. Esto genera que las personas sean más susceptibles a lesiones y fracturas.

¿Cuál es la cantidad de grasa corporal del cuerpo humano?

Las hormonas y la salud reproductiva también se ven afectadas. En el caso de los hombres se reduce el nivel de testosterona, los niveles de energía y el rendimiento físico. En el caso de algunas mujeres también se pueden presentar menstruaciones irregulares.

Pese a que la cantidad de masa corporal para cada cuerpo puede variar, expertos han recomendado, de manera general, los hombres adultos poseen entre un 10% y 20%, mientras que las mujeres adultas sanas poseen entre 20% y 29%.