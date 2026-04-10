Los grandes momentos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: ¿Fin de una era?

Cristiano Ronaldo atraviesa un nuevo capítulo de incertidumbre con la selección de Portugal después de abandonar la concentración antes del partido contra Dinamarca. La decisión se produjo luego de que el técnico Jorge Jesus confirmara que el delantero no sería titular por segundo encuentro consecutivo, situación que volvió a poner en duda la continuidad del atacante con el combinado nacional.

A sus 41 años, Ronaldo acumula 234 partidos y 146 goles con Portugal, cifras que lo mantienen como el máximo goleador y el futbolista con más juegos en la historia de la selección. Desde su debut en 2003, cuando tenía 18 años, el atacante ha participado en grandes torneos y ha sido protagonista de algunos de los resultados más importantes del fútbol portugués.

Aunque su futuro internacional está en el aire, su trayectoria con Portugal incluye varios episodios que quedaron marcaron a sus seguidores y a millones de portugueses, que disfrutaron con el mejor jugador de la historia de su país.

Los grandes momentos de Cristiano Ronaldo con Portugal

2013: el pulso contra Zlatan Ibrahimovic

Uno de los partidos más recordados de Ronaldo con Portugal ocurrió el 19 de noviembre de 2013, durante el repechaje frente a Suecia por un lugar en el Mundial de Brasil 2014. Después del triunfo portugués por 1-0 en la ida, el equipo debía cerrar la clasificación como visitante.

Ronaldo abrió el marcador en Suecia, pero Zlatan Ibrahimovic respondió con dos goles que pusieron a los locales en ventaja. Portugal necesitaba reaccionar y el atacante portugués asumió nuevamente el protagonismo: marcó dos tantos en apenas dos minutos y selló el 3-2 que permitió a su selección conseguir el boleto al Mundial.

2016: las lágrimas antes del título europeo

La Eurocopa de Francia 2016 representó uno de los capítulos más importantes de la carrera internacional de Ronaldo. Portugal avanzó de la fase de grupos después de empatar sus tres partidos y posteriormente superó las rondas eliminatorias hasta alcanzar la final contra Francia, anfitriona del torneo.

Ronaldo tuvo que abandonar el partido en el minuto 25 por una lesión y dejó el campo entre lágrimas. Sin embargo, permaneció junto al seleccionador Fernando Santos y continuó dando indicaciones desde la banda. En la prórroga, Éder marcó el gol que permitió a Portugal conquistar su primera Eurocopa y conseguir el título más importante de su historia.

2018: el triplete contra España

El debut de Portugal en el Mundial de Rusia 2018 enfrentó a Ronaldo con España. El partido disputado el 15 de junio en Sochi terminó 3-3 y tuvo al portugués como protagonista absoluto.

Ronaldo provocó y convirtió un penalti apenas a los cuatro minutos y posteriormente volvió a marcar para colocar el 2-1. España consiguió darle la vuelta al marcador y llegó a ponerse 3-2 arriba, pero el capitán portugués tuvo una última oportunidad.

En los minutos finales, Ronaldo ejecutó un tiro libre que terminó en la escuadra de la portería defendida por David de Gea. El 3-3 significó su tercer gol de la noche y completó uno de los tripletes más recordados de su trayectoria en los Mundiales.

2019: Portugal conquista la primera Nations League

Tres años después de ganar la Eurocopa, Cristiano Ronaldo volvió a ser protagonista de un título con Portugal. En junio de 2019, el delantero lideró al combinado luso en la fase final de la primera edición de la UEFA Nations League, disputada en territorio portugués.

En las semifinales contra Suiza, Ronaldo marcó los tres goles de Portugal en el triunfo por 3-1. La actuación le permitió a Portugal avanzar a la final contra Países Bajos, fue titular y capitán, pero esta vez no necesitó marcar para que su selección levantara el trofeo.

2025: Portugal vuelve a ganar la Liga de Naciones

La Liga de Naciones de la UEFA de 2025 también dejó a Ronaldo como protagonista con Portugal. El delantero marcó en los cuartos de final contra Dinamarca y volvió a aparecer en semifinales frente a Alemania antes de disputar la final contra España en Múnich.

España se adelantó en dos ocasiones, pero Portugal respondió en ambas. Ronaldo fue el encargado de marcar el 2-2, resultado que llevó el encuentro a los penaltis. El atacante ya había sido sustituido cuando llegó la definición y observó la tanda desde fuera del campo, celebrando como un aficionado la segunda Liga de Naciones conquistada por Portugal, seis años después de la primera.