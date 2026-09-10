Las hipótesis alrededor del incidente con un arma protagonizado por estudiante de colegio en Medellín

El miércoles 9 de septiembre ocurrió un grave incidente en la Institución Educativa García Márquez, comuna ocho de Medellín. Un estudiante de 17 años, quien cursa décimo grado, entró a las instalaciones con un arma traumática.

Al parecer, el joven intimidó a sus compañeros con la pistola y luego se habría ocasionado una lesión en la cabeza.

¿Quiénes le habrían dado el arma al joven?

“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, informó el alcalde Federico Gutiérrez sobre lo ocurrido.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, conversó en La FM acerca de este lamentable caso. En primer lugar, reveló que el joven venía presentando situaciones relacionadas con salud emocional y mental, por lo que se le estaba haciendo acompañamiento.

El comité de convivencia habría determinado que el joven recibiera clases remotas mientras tenía el respaldo psicosocial. No obstante, ingresó por la parte trasera y realizó los disparos.

¿En qué estado se encuentra el joven?

Villa comentó que los trabajadores y estudiantes tuvieron que resguardarse en las aulas en medio del caótico hecho, del cual también hubo dos capturas.

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Sobre los arrestos, el secretario indicó que la información preliminar apunta a que pertenecerían a una estructura con injerencia en el lugar. Por eso, se investiga la relación con el estudiante, el origen de la pistola y cuál habría sido el interés de que entrara armado a la institución.

Con respecto a la salud del joven, reveló que se encuentra en estado delicado en una unidad de cuidados intensivos después de someterse a una cirugía de cuatro horas aproximadamente.

La comuna 8 es una zona complicada en materia de seguridad. Según contó Villa, hay amenazas a instituciones educativas por la presencia de grupos ilegales que quieren cooptar a jóvenes.