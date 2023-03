Exclusivo: el testimonio del conductor que grabó atraco a carro de valores en Cesar

Alberto David Osorio lleva 47 años manejando camiones de carga pesada, pero nunca había tenido que presenciar una escena tan dolorosa. Fue testigo de cómo a punta de fusil y artefactos explosivos atacaban a los escoltas de un carro de valores.

Él pasaba justo por el lugar donde ocurría el vil ataque. Sacó su celular y grabó los momentos que no ha podido sacar de su cabeza. Grabó la balacera.

Los momentos angustiantes

“Cuando yo empecé a grabar ya habían pasado dos patrullas que se salvaron de la explosión, y en el momento que yo veo la explosión, porque yo la veo y la siento, yo llevaba el celular en la mano y de una vez empecé a grabar. Entonces, oyendo ese fuego cruzado y en esa recta me dio miedo, porque yo sentía que el fuego venía de la montaña”, recordó el conductor.

Sucedió en el alto de Sanín Villa, de la vía que comunica a Aguachica con Río de Oro, en Cesar. Todo se volvió confuso tras la activación de explosivos por parte del grupo armado que atacó y le quitó la vida a uno de los escoltas.

“Yo sigo bajando y grabando despacio por si me iban a disparar a mí, cuando me encuentro con la sorpresa de que estaba el escolta ahí tirado. Me bajo, sigo grabando y entonces le comento a los policías y ellos se desesperan”, agregó Alberto Osorio.

Seguirá conduciendo

El incesante hostigamiento desde las montañas y la respuesta de la policía, que repelía el feroz ataque, no amilanó al conductor para alentar a los uniformados.

“Todo sentimos temor, pero a la hora de la verdad sentí valentía y seguí grabando. En ningún momento pensé que de pronto eso se fuera hacer viral no por noticias”, concluyó el conductor Alberto David Osorio, quien recalcó que seguirá frente al volante recorriendo las carreteras del país.